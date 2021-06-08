Результаты опроса о мытье рук: далеко не все белорусы применяют теоретические знания о гигиене на практике

До 11 процентов участников проведенного в Беларуси опроса на тему гигиены не в полном объеме выполняют гигиенические мероприятия по мытью рук, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).
Опрос был проведен РЦГЭиОЗ в рамках Всемирного дня гигиены рук, в нем приняло участие 110 человек.
– По результатам опроса установлено, что около 15 процентов участников моют руки до пяти раз в день, – проинформировали в центре. –Вместе с тем важно знать, что мытье рук от 6–10 раз и более в день может существенно снизить личный риск инфицирования различными кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Более 96 процентов участников ответили, что постоянно моют руки после возвращения домой с улицы, 89 процентов – перед приемом пищи, 95 процентов – после посещения туалета. Таким образом, от 4 до 11 процентов участников не в полном объеме выполняют гигиенические мероприятия по мытью рук в тех ситуациях, когда это крайне необходимо.
По словам специалистов, опрос также выявил наличие некоторого расхождения между знаниями и практическими навыками участников:
– 42 процента опрошенных сообщили, что считают, что должным образом руки можно вымыть за 20–30 секунд (это действительно наиболее оптимальное время). Однако только треть придерживается этого времени. Около 38 процентов опрошенных моют руки в течение 5–15 секунд. В то же время треть участников моют руки более одной минуты.
Интересно и то, что каждый десятый опрошенный полагает, что руки можно вымыть качественно и без мыла.
– Однако мытье рук с мылом по сравнению с мытьем просто водой имеет существенно более высокую эффективность в удалении микроорганизмов с поверхности кожи, – предупреждают в центре.
В РЦГЭиОЗ обращают внимание на то, что соблюдение гигиены и правильного мытья рук является самым экономичным и эффективным методом предотвращения распространения инфекций. Чистота рук также признана одной из ключевых профилактических мер борьбы с COVID-19. Для улучшения качества жизни и хорошего самочувствия близких медики рекомендуют мыть руки до, во время и после приготовления пищи, перед принятием пищи, после ухода за больным членом семьи, перед обработкой ран, порезов, ссадин на коже, после посещения туалета, после смены подгузников или ухода за детьми, после кашля, чихания, очищения носа, после ухода за животными, после обращения с бытовыми отходами и после возвращения домой с улицы.
Фото: pixabay.com
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Результаты опроса о мытье рук: далеко не все белорусы применяют теоретические знания о гигиене на практике
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