«Результаты очень вдохновляющие»: пост-миссия МАГАТЭ завершила работу в Беларуси

Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности завершила работу в Беларуси. Визит миссии длился 9 дней. За это время эксперты провели ряд встреч, а также посетили Белорусскую атомную электростанцию.





Директор Департамента безопасности ядерных установок МАГАТЭ Анна Брэдфорд пояснила суть визита:

– Мы проводим партнерскую оценку, но ответственность за создание и поддержание ядерной безопасности возлагается на само государство. Наша задача заключается в том, чтобы оценить, как соблюдаются стандарты безопасности МАГАТЭ и как страна в этой области движется вперед. Работа миссии строится таким образом, что направляется группа экспертов, которые проводят оценку нормативно-правовой базы принимающей стороны в соответствии со стандартами в области ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ.





В первый раз миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности побывала в Беларуси в 2016-м. Тогда они сформулировали ряд рекомендаций и предложений. Сейчас эксперты оценивали степень их выполнения. К слову, миссия в этот раз рассматривала ряд направлений – вопросы регулирующей инфраструктуры, источников ионизирующего излучения, вопросы обращения с отходами, медицинское облучение.

– Миссия прошла гладко. Результаты очень вдохновляющие. Страной достигнуты усовершенствования, которые позволили в полной мере выполнить 22 из данных ранее 25 рекомендаций и 18 из 20 предложений. Это является демонстрацией твердой приверженности государства принципам безопасности. Также мы подготовили два новых предложения, связанных с переходом страны на новый этап: теперь есть работающая АЭС, – отметила Брэдфорд. – МАГАТЭ призывает к тому, чтобы в полной мере реализовать данные рекомендации. Вместе с тем МАГАТЭ высоко оценивает работу Правительства, МЧС и других госорганов в части проделанного за последние пять лет. Это свидетельствует о стремлении к непрерывному совершенствованию в области физической и ядерной безопасности.





По словам Анны Брэдфорд, то, что большая часть рекомендаций и предложений была реализована полностью, является доказательством того, что при наличии приверженности и надлежащего руководства можно добиться существенных улучшений в относительно короткий промежуток времени.

– Благодарим за развернутую подготовительную работу. Все 9 дней мы трудились в атмосфере открытости и искреннего обмена мнениями. Примечательно, что пост-миссия проходит на фоне пандемии – и эта атмосфера открытости еще больше демонстрирует приверженность государства принципам безопасности, – подчеркнула Брэдфорд.

Предварительный отчет пост-миссии размещен на сайте МАГАТЭ. Вскоре его также можно будет найти на сайте МЧС и Госатомнадзора. Ожидается, что еще пара месяцев уйдет на составление окончательного отчета, который также будет размещен в свободном доступе.





















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