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  2. Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом

Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом

Сегодня в стране стартовал совместный проект Минздрава и Роспотребнадзора: практически неделю белорусские специалисты будут проводить изучение иммунитета к коронавирусу у более чем 12 000 добровольцев. В столице пункт забора крови организовали в 39-й поликлинике – уже в 8 утра первые волонтеры пришли на регистрацию. Мы пообщались с ними, а также узнали у специалистов, о чем смогут рассказать результаты тестов.


Пенсионер Петр Савицкий интенсивно сжимает и разжимает кулак, представляя, будто держит в руке эспандер – это нужно, чтобы медсестра получила доступ к вене. Процедура регистрации и забора крови занимается около девяти минут: медики уточняют самочувствие волонтера, рассказывают, когда ждать результаты, быстро берут анализ и просят сразу не разгибать руку – чтобы не появился синяк. 

- Коронавирусом я не болел, наверное, потому что соблюдаю все меры безопасности, - рассказывает Петр Васильевич. – А на исследование отправила дочка: сказала, что надо бы точно удостовериться, коснулся меня вирус или нет. Помогла заполнить анкету на сайте – и вот я здесь. Понравилось, что медики очень вежливые, процедура прошла быстро, а результат обещают прислать на почту в течение недели. Но даже если у меня будут антитела, вакцинироваться все равно планирую, чтобы защитить себя и близких. 


Следом за мужчиной в процедурный кабинет заходит 25-летняя Диана Бондарчик. Она свой анамнез знает точно: коронавирус перенесла в ноябре прошлого года:

- Хочу проверить, остались ли с тех пор антитела. А вообще, это очень интересное и полезное исследование, любопытно было бы узнать его результаты. У меня тетя медсестра, вот она и посоветовала сходить: обещала, что все будет быстро, так и получилось.


Сегодня количество участников неумолимо растет: в 10 утра по всей стране сдали кровь более 1 000 человек, а в 12 – уже более 2 000… Ольга Есманчик, главный врач 39-й поликлиники, рассказала, что исследование проходят дети от года до 18 лет, а также мужчины и женщины любого возраста. Она отметила, что как-то особенно готовиться к сдаче анализа не нужно – только за 2-4 часа до тестирования лучше не принимать пищу. 

Зачем вообще нужно это исследование и что оно покажет? По словам экспертов, первый этап посвящен установлению постинфекционного иммунитета – для этого используются тест-системы, предоставленные российскими коллегами. А уже на втором этапе проверят антитела у привитых участников – так можно будет оценить поствакцинальный иммунитет. Лаборатории, куда приходят сдавать кровь добровольцы, будут получать из проб сыворотку и доставлять в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии для исследования. 


По словам Ирины Глинской, заместителя главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, результаты позволят скорректировать санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

- Вероятнее всего, речь будет идти не об ужесточении ограничений, а об их ослаблении - особенно по некоторым регионам. Набор добровольцев завершен: участие должны принять 12 000 человек, но мы отобрали около 13 000. Так как опыт России показывает, что 10-20 процентов тех, кто записался, на исследование не приходят. А нам все же важно получить репрезентативные данные. 


Ирина Глинская подчеркнула, что тестирование расскажет человеку об уровне иммунитета, однако результаты не предназначены для того, чтобы принимать решение о вакцинации или отказываться от нее:

- Независимо от того, какой уровень иммунитета (то есть титр антител) у человека есть, необходимо вакцинироваться, - резюмировала специалист. 
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Фото: Александр ГОРБАШ
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