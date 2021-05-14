Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом

Пенсионер Петр Савицкий интенсивно сжимает и разжимает кулак, представляя, будто держит в руке эспандер – это нужно, чтобы медсестра получила доступ к вене. Процедура регистрации и забора крови занимается около девяти минут: медики уточняют самочувствие волонтера, рассказывают, когда ждать результаты, быстро берут анализ и просят сразу не разгибать руку – чтобы не появился синяк.рассказывает Петр Васильевич. –Следом за мужчиной в процедурный кабинет заходит 25-летняя Диана Бондарчик. Она свой анамнез знает точно: коронавирус перенесла в ноябре прошлого года:Сегодня количество участников неумолимо растет: в 10 утра по всей стране сдали кровь более 1 000 человек, а в 12 – уже более 2 000…, рассказала, что исследование проходят дети от года до 18 лет, а также мужчины и женщины любого возраста. Она отметила, что как-то особенно готовиться к сдаче анализа не нужно – только за 2-4 часа до тестирования лучше не принимать пищу.Зачем вообще нужно это исследование и что оно покажет? По словам экспертов, первый этап посвящен установлению постинфекционного иммунитета – для этого используются тест-системы, предоставленные российскими коллегами. А уже на втором этапе проверят антитела у привитых участников – так можно будет оценить поствакцинальный иммунитет. Лаборатории, куда приходят сдавать кровь добровольцы, будут получать из проб сыворотку и доставлять в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии для исследования.По словамрезультаты позволят скорректировать санитарно-противоэпидемические мероприятия:Ирина Глинская подчеркнула, что тестирование расскажет человеку об уровне иммунитета, однако результаты не предназначены для того, чтобы принимать решение о вакцинации или отказываться от нее:резюмировала специалист.