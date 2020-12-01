Резкий спад после нового рекорда. Биткойн подешевел более чем на 6%

Но триумф длился недолго: в ходе торгов биткойн подешевел на 6,44%. Таким образом, на момент 15:31 его стоимость составила $18 444 за штуку.Напомним, что биткойн продолжает расти с осени 2020-го. На этот процесс повлияли как международные политические и экономические волнения, так и изменения мнений в кругах инвесторов. В долгосрочной перспективе цене на популярную криптовалюту предсказывают переход отметки в 20 тысяч долларов.