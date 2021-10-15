Резкий подъем заболеваемости коронавирусом среди детей зафиксирован в Германии

Согласно информации Института имени Роберта Коха (RKI), в восьми районах ФРГ заболеваемость COVID-19 превышает 500 случаев на 100 тыс. населения в возрасте от 10 до 19 лет. Вместе с тем за последний месяц в Германии выявлено 636 вспышек коронавируса в школах.В целом по стране также фиксируется рост заболеваемости COVID-19. По актуальным на утро 15 октября данным RKI, за прошедшие сутки в Германии положительный результат теста на коронавирус получили 11 518 человек. Семидневный коэффициент заражаемости в Германии повысился до 68,7 на 100 тыс. населения (сутками ранее он составлял 67, а неделей ранее – 63,8).За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Германии унесла жизни 65 пациентов. Общее число летальных исходов от коронавируса в стране составило 94 526. За все время в ФРГ диагноз COVID-19 был подтвержден 4 134 100 раз.