В период новогодних каникул с 25 декабря по 3 января в музейном комплексе «Линия Сталина» будет работать Резиденция Деда Мороза. Такая информация размещена на сайте организации.
Все гости смогут посетить экскурсионную и интерактивную зоны, принять участие в конкурсной программе, покататься на санках и тюбингах, а также сделать фото на память.
На входе посетителей будет встречать Генерал Дед Мороз - в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. Чтобы получить подарки от сказочного героя, участники конкурса должны будут пройти различные испытания.
Отличительной особенностью программы будет «капсула желаний», в которой Дед Мороз хранит пожелания своих гостей. По традиции, он распечатает капсулу со старыми пожеланиями, а затем продолжит их собирать уже от новых посетителей.
Чтобы гости не замерзли, на территории комплекса будут развернуты точки питания с горячим чаем и различными сладостями.
Резиденция будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00.
Фото: stalin-line.by
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Резиденция Деда Мороза на территории комплекса «Линия Сталина» принимает гостей
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