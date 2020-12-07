Резиденции Бабы-яги и Змея Горыныча появились на новогодней ярмарке в Бресте

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– поделился Александр Рогачук.Он рассказал и про другую, не менее интересную достопримечательность – гигантский самовар. За три дня с момента его установки посетители ярмарки на улице Гоголя выпили 2,5 тысячи стаканов чая. Самовар вмещает 380 литров, вода в нем долго остается теплой.В городе работают две праздничные ярмарки. Одна развернулась на той же улице Гоголя. Купить сувениры и подарки к Рождеству и Новому году, а также попробовать вкусные угощения там можно до 31 декабря. Другая ярмарка ждет гостей на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской. Она проработает до 19 января.