В Бресте на одной из новогодних ярмарок установили домики сказочных персонажей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук.
Фото: БЕЛТА
– Создаем празднично-сказочную атмосферу на улице Гоголя. Сегодня здесь появился новый арт-объект – домик Змея Горыныча. Еще продолжим работу над его оформлением. А к выходным на подворье Бабы-яги "поселится" сама злодейка. Будет установлена ее фигура, которую окружат елки, – поделился Александр Рогачук.
Он рассказал и про другую, не менее интересную достопримечательность – гигантский самовар. За три дня с момента его установки посетители ярмарки на улице Гоголя выпили 2,5 тысячи стаканов чая. Самовар вмещает 380 литров, вода в нем долго остается теплой.
В городе работают две праздничные ярмарки. Одна развернулась на той же улице Гоголя. Купить сувениры и подарки к Рождеству и Новому году, а также попробовать вкусные угощения там можно до 31 декабря. Другая ярмарка ждет гостей на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской. Она проработает до 19 января.
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Резиденции Бабы-яги и Змея Горыныча появились на новогодней ярмарке в Бресте
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