Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок

Заместитель министра экономики Анжелика Никитина и генеральный директор ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок" (ООО "КБВАЦИР") Ли Пин рассмотрели инициативы по коммерциализации научно-технических разработок. Такая информация опубликована на сайте Минэкономики.
– Участники обсудили направления развития сотрудничества Беларуси с ООО "КБВАЦИР". Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации ряда инициатив на территории страны по коммерциализации научно-технических разработок, а также предложила проработать возможность создания демонстрационных зон инноваций и предпринимательства, – говорится в сообщении.