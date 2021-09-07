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  2. Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок

Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок

Заместитель министра экономики Анжелика Никитина и генеральный директор ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок" (ООО "КБВАЦИР") Ли Пин рассмотрели инициативы по коммерциализации научно-технических разработок. Такая информация опубликована на сайте Минэкономики.


– Участники обсудили направления развития сотрудничества Беларуси с ООО "КБВАЦИР". Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации ряда инициатив на территории страны по коммерциализации научно-технических разработок, а также предложила проработать возможность создания демонстрационных зон инноваций и предпринимательства, – говорится в сообщении.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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