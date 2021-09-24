Резидент ПВТ внедрил технологию обучения будущих медиков с помощью виртуальной реальности

В сообщении отмечается, что благодаря созданной компанией "Прувен" платформе учащиеся БГМУ получили возможность изучить аускультацию – метод диагностики, который заключается в выслушивании звуков, возникающих при работе внутренних органов. Теперь будущие медики слушают сердца и легкие пациентов в виртуальной среде. Новая методика используется не вместо, а в дополнение к стандартному обучению.Кроме того, отработка навыков в виртуальной среде имеет несколько преимуществ. В ПВТ отметили, что взаимодействие с реальным пациентом связано с рядом неудобств и даже рисками.– уточняется в тексте сообщения, опубликованного на сайте парка.Виртуальная реальность лишена вышеперечисленных недочетов, считают в ПВТ. С ее помощью учащиеся могут оказаться в симуляции реального врачебного кабинета, понять, в каких точках необходимо выслушивать определенные звуки, понимать их особенности.Со временем компания намеревается расширить сотрудничество с БГМУ. У будущих медиков появится возможность оценивать внешние проявления различных заболеваний, а также проводить комплексное клиническое обследование.