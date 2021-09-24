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  2. Резидент ПВТ внедрил технологию обучения будущих медиков с помощью виртуальной реальности

Резидент ПВТ внедрил технологию обучения будущих медиков с помощью виртуальной реальности

Резидент Парка высоких технологий  компания "Прувен" совместно с Белорусским государственным медицинским университетом успешно внедрила технологию обучения с помощью виртуальной реальности. Такая информация опубликована на сайте парка.


В сообщении отмечается, что благодаря созданной компанией "Прувен" платформе учащиеся БГМУ получили возможность изучить аускультацию – метод диагностики, который заключается в выслушивании звуков, возникающих при работе внутренних органов. Теперь будущие медики слушают сердца и легкие пациентов в виртуальной среде. Новая методика используется не вместо, а в дополнение к стандартному обучению.

Кроме того, отработка навыков в виртуальной среде имеет несколько преимуществ. В ПВТ отметили, что взаимодействие с реальным пациентом связано с рядом неудобств и даже рисками.

– Например, на одном человеке можно выслушать только определенные патологии. С большинством патологических звуков со стороны легких и сердца студенты могут и не столкнуться во время обучения в университетe. К тому же пандемия COVID-19 вносит свои коррективы и существенно ограничивает возможности взаимодействия с потенциальными пациентами, – уточняется в тексте сообщения, опубликованного на сайте парка.

Виртуальная реальность лишена вышеперечисленных недочетов, считают в ПВТ. С ее помощью учащиеся могут оказаться в симуляции реального врачебного кабинета, понять, в каких точках необходимо выслушивать определенные звуки, понимать их особенности.

Со временем компания намеревается расширить сотрудничество с БГМУ. У будущих медиков появится возможность оценивать внешние проявления различных заболеваний, а также проводить комплексное клиническое обследование.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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