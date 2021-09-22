Режиссера Звягинцева вывели из искусственной комы после коронавируса

Председатель совета директоров АФК «Система» (она финансирует лечение кинематографиста) Владимир Евтушенков прокомментировал, что состояние Звягинцева расценивается как более-менее удовлетворительное. Где именно Звягинцев будет проходить реабилитацию, неизвестно.– сказал Евтушенков.