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  2. Режиссера Звягинцева вывели из искусственной комы после коронавируса

Режиссера Звягинцева вывели из искусственной комы после коронавируса

Стало известно, что режиссера  Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Super.ru. 


Председатель совета директоров АФК «Система» (она финансирует лечение кинематографиста) Владимир Евтушенков прокомментировал, что состояние Звягинцева расценивается как более-менее удовлетворительное. Где именно Звягинцев будет проходить реабилитацию, неизвестно. 

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», – сказал Евтушенков. 
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Фото: РЕЙТЕР
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