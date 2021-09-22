Режиссера Звягинцева вывели из искусственной комы после коронавируса

Стало известно, что режиссера Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Super.ru.
Председатель совета директоров АФК «Система» (она финансирует лечение кинематографиста) Владимир Евтушенков прокомментировал, что состояние Звягинцева расценивается как более-менее удовлетворительное. Где именно Звягинцев будет проходить реабилитацию, неизвестно.
«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», – сказал Евтушенков.