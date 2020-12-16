Культовый американский режиссер решил опробовать российскую вакцину от COVID-19, сообщает Super.ru.
Стоун рассказал, что привился несколько дней назад. Через время ему необходимо будет снова приехать в Россию, чтобы получить второй укол. Никаких ухудшений по состоянию здоровья режиссер пока не наблюдает. Оливер отметил, что слышал много хороших отзывов о вакцине, однако не все граждане России оценили отечественную прививку.
Американский режиссер Оливер Стоун является автором культовых фильмов «Лицо со шрамом» и «Взвод». На счету режиссера три премии «Оскар».
Фото: Super.ru
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Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
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