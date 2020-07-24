Режиссер «Малыша на драйве» снимет фильм по рассказу автора «Головоломки» о призраке звезды немого кино

Режиссер Эдгар Райт снимет фильм «Сцена 13» по одноименному рассказу Саймона Рича, сценариста сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину», а также оскароносного мультфильма «Головоломка», пишет The Hollywood Reporter.

В центре сюжета – режиссер, которого нанимают для съемок картины, необходимой для усмирения призрака актрисы немого кино, несколько десятилетий держащей в страхе киностудию. После встречи кинематографист и привидение понимают, что между ними немало общего.

Рич поработает над адаптацией сценария, а также вместе с Райтом выступит в качестве продюсера.

Постановщик комедий «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», а также стильных экшен-картин «Скотт Пилигрим против всех» и «Малыш на драйве» сейчас завершает работу над триллером «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого планируется в 2021 году. Кроме того, Райт планирует экранизировать два романа – «Установите мое сердце на пять» про андроида-сценариста и «Цепь» про похищение детей.