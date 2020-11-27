Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках

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Он признался, что чувствовал ответственность. В числе его задач были подбор актеров, работа над реализацией концепции мира, созданного Джоан Роулинг, показ волшебства в картине. Права на ошибку быть не могло.– подчеркивает он.Режиссер поделился, что успокоился после первого тестового просмотра ленты зрителями в Чикаго. Это была черновая трехчасовая версия. Ее по достоинству оценили и дети и взрослые. Итоговый вариант получился два с половиной часа.По словам режиссера, намного больше радости он получил при работе над вторым фильмом – там Крис чувствовал себя свободнее.