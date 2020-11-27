Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, какие страхи испытывал на съемках первой части франшизы, сообщает РИА Новости.
Фото: filmpro.ru
Он признался, что чувствовал ответственность. В числе его задач были подбор актеров, работа над реализацией концепции мира, созданного Джоан Роулинг, показ волшебства в картине. Права на ошибку быть не могло.
"Тяжелее других мне дался первый фильм. Первые две недели я каждый день переживал, что меня уволят. Все было хорошо, но я был не уверен. Эти эмоции мне приходилось прятать, чтобы создавать на площадке теплую атмосферу", – подчеркивает он.
Режиссер поделился, что успокоился после первого тестового просмотра ленты зрителями в Чикаго. Это была черновая трехчасовая версия. Ее по достоинству оценили и дети и взрослые. Итоговый вариант получился два с половиной часа.
По словам режиссера, намного больше радости он получил при работе над вторым фильмом – там Крис чувствовал себя свободнее.
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Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках
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