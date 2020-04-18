Режиссер фильма «Заражение» возглавил комитет по восстановлению кинопроизводства в Голливуде

Съемки многих американских фильмов были приостановлены из-за пандемии COVID-19, сообщает Variety.

Комитет, созданный в Голливуде, должен помочь режиссерам после завершения пандемии. В его члены вошли режиссеры, помощники режиссеров, производственные менеджеры.

Интересно, что возглавить новый орган доверили постановщику Стивену Содербергу, который снял картину «Заражение», ставшую очень актуальной только недавно в свете коронавируса. При этом фильм о смертельном вирусе родом из Азии был снят почти 10 лет назад.