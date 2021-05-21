Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу

Перемирия стороны достигли при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.Как сообщило государственное египетское телевидение, президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе. Египетские представители должны осуществлять мониторинг процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.Напомним, действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. В результате конфликта жертвами со стороны Палестины стали 260 человек, со стороны Израиля погибли не менее 12.