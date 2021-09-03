Режим Науседы вербует белорусов: перехват телефонного разговора сотрудников Департамента госбезопасности Литвы

Оказывается, беглые белорусы не только лакомый кусок для алчных мошенников из различных фондов и "дапамог". Мигрантами плотно интересуются спецслужбы Литвы. Особенно если перебежчик в прошлом имел отношение к силовым структурам. Во время подготовки журналистского расследования АТН удалось найти человека, с которым разговаривали литовские спецслужбы.
– В один из дней со мной захотели поговорить два человека, которые представились сотрудниками ДГБ Литвы. Они поинтересовались моей биографией, предупредили, что я должен быть с ними откровенен, так как от этого зависит мое будущее в Литве. Их интересовало, где я проходил службу в армии (номер части, кто был командиром, его звание, количество личного состава), имею ли я связь с сотрудниками белорусского КГБ, знаю ли я что-то о КГБ и его сотрудниках и спецподготовке. В конце беседы у меня взяли номер телефона и сказали, что, когда я буду в Вильнюсе, они со мной свяжутся, – рассказал мужчина.
В распоряжение АТН попала аудиозапись беседы с сотрудниками ДГБ Литвы.