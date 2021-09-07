Режим ЧП на польской границе будет действовать минимум 30 дней

Сейм Польши утвердил постановление президента о введении чрезвычайного положения на границе. Режим ЧП пока что планируется на тридцать дней, но не исключено, что он будет продлен. Об этом сообщает "Польское радио".
Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах. Власти страны уверены, что такой режим приграничной зоне необходим в условиях миграционного риска.
Вечером 6 сентября польский Сейм поддержал решение правительства о введении режима чрезвычайного положения. Свое согласие выразили 247 парламентариев. Так, режимом ЧП охвачены 183 населенных пункта.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые удерживались на границе. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами согласно международному праву, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.
Фото: polskieradio.pl