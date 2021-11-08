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  2. Рейтинг Байдена рекордно упал

Рейтинг Байдена рекордно упал

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела газета USA Today с Саффолкским университетом, пишет ТАСС.


Действия Байдена на посту главы Белого дома негативно оценили 59% опрошенных. При этом 46% полагают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем ожидалось.

Что касается потенциального переизбрания Байдена на второй срок, против этого выступили около 64% респондентов (28% из них – сторонники Демократической партии).

Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.
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Фото: РЕЙТЕР
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