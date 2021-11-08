Рейтинг Байдена рекордно упал

Действия Байдена на посту главы Белого дома негативно оценили 59% опрошенных. При этом 46% полагают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем ожидалось.Что касается потенциального переизбрания Байдена на второй срок, против этого выступили около 64% респондентов (28% из них – сторонники Демократической партии).Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.