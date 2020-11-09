Решение принято в связи со случаями выявления коронавируса у пассажиров рейса Минск – Пекин 24 октября, пишет БЕЛТА.
«Департаментом гражданской авиации КНР принято решение о приостановке с 9 ноября выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин – Минск – Пекин на одну неделю», – рассказали в посольстве Беларуси в КНР.
Причиной отмены стали 5 случаев заражения коронавирусом, которые по прилете выявили у пассажиров рейса СА722 Минск – Пекин 24 октября.
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Рейсы из Минска в Пекин и обратно приостановлены на неделю с 9 ноября
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ