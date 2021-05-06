Рецепты простых, но очень вкусных милкшейков от популярного фуд-блогера

Приближается пора жарких денечков, поэтому уже сейчас стоит запастись рецептами прохладительных молочных коктейлей. Влад Кобяков на своем Youtube-канале поделился секретами приготовления вкуснейших милкшейков.



Шоколадный

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Понадобится :

• Молоко – 200 мл

• Шоколад молочный – 20 гр

• Лед – 2 кубика

• Сахар – 2 чайные ложки

• Какао – 1,5 чайной ложки

• Шоколадный топинг

Приготовление:

Молоко, шоколад, лед, сахар и какао взбиваем в блендере. Стакан изнутри поливаем шоколадным топингом и вливаем готовый коктейль.

Этому коктейлю Влад поставил 9 баллов из 10.

Яблочно-арахисовый

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Яблоко – 1 шт

• Сахар – 2 чайные ложки

• Арахис – горсть

• Лед – 2 кубика

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу – и коктейль готов.

Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.



Виноградный

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Понадобится:



• Молоко – 200 мл

• Виноград – 100 гр

• Кардамон – ¼ чайной ложки

• Сахар – 1 чайная ложка

• Лед – 2 кубика

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу – коктейль готов.

Этому коктейлю Влад поставил 8 баллов из 10.



Банановый

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Банан – 1 шт

• Сыр маскарпоне – 1 столовая ложка

• Сахар – 1 столовая ложка

• Лед – 2 кубика

• Корица для украшения.

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу и подаем. Готовый коктейль можно посыпать корицей.

Этому коктейлю Влад поставил 9 баллов из 10.



Клубничный

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Понадобится:



• Молоко – 200 мл

• Сахар – 2 чайные ложки

• Клубника – 100 гр

• Лед – 2 кубика

• Клубничный топинг

Приготовление:

Взбиваем клубнику, молоко, сахар и лед в блендере. На дно стакана наливаем небольшое количество клубничного топинга и вливаем готовый коктейль.

Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.



Кукурузный

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Сахар – 1 столовая ложка

• Кукурузные хлопья – горсть

• Лед – 2 кубика

• Шоколадный топинг

Приготовление:

Взбиваем ингредиенты в блендере. Стакан изнутри поливаем шоколадным топингом и вливаем готовый коктейль.

Этому коктейлю Влад поставил 4 баллов из 10. По факту это не милкшейк, а сухой завтрак с молоком со вкусом шоколада.



Огуречный

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Огурец (средний) – 1 шт

• Сахар – 1 чайная ложка

• Лед – 2 кубика

• Кардамон – ¼ чайной ложки

• Кешью для украшения

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу. Готовый коктейль посыпаем орешками кешью.

Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.



Финиковый

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Финики (без косточки) – 100 гр

• Сахар – 1 чайная ложка

• Лед – 2 кубика

• Кардамон – ¼ чайной ложки

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу. Готовый коктейль чуть-чуть посыпать кардамоном.

Этому коктейлю Влад поставил 10 баллов из 10.



Манговый

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Понадобится:

• Молоко – 200 мл

• Манго (мякоть) – 100 гр

• Сахар – 1 чайная ложка

• Лед – 2 кубика

• Кардамон – ¼ чайной ложки

Приготовление:

Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу и коктейль готов.

Этому коктейлю Влад поставил 10 баллов из 10.



Приятного аппетита!





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