Рецепты простых, но очень вкусных милкшейков от популярного фуд-блогера

Приближается пора жарких денечков, поэтому уже сейчас стоит запастись рецептами прохладительных молочных коктейлей. Влад Кобяков на своем Youtube-канале поделился секретами приготовления вкуснейших милкшейков.
Шоколадный
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Шоколад молочный – 20 гр
• Лед – 2 кубика
• Сахар – 2 чайные ложки
• Какао – 1,5 чайной ложки
• Шоколадный топинг
Приготовление:
Молоко, шоколад, лед, сахар и какао взбиваем в блендере. Стакан изнутри поливаем шоколадным топингом и вливаем готовый коктейль.
Этому коктейлю Влад поставил 9 баллов из 10.
Яблочно-арахисовый
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Яблоко – 1 шт
• Сахар – 2 чайные ложки
• Арахис – горсть
• Лед – 2 кубика
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу – и коктейль готов.
Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.
Виноградный
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Виноград – 100 гр
• Кардамон – ¼ чайной ложки
• Сахар – 1 чайная ложка
• Лед – 2 кубика
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу – коктейль готов.
Этому коктейлю Влад поставил 8 баллов из 10.
Банановый
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Банан – 1 шт
• Сыр маскарпоне – 1 столовая ложка
• Сахар – 1 столовая ложка
• Лед – 2 кубика
• Корица для украшения.
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу и подаем. Готовый коктейль можно посыпать корицей.
Этому коктейлю Влад поставил 9 баллов из 10.
Клубничный
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Сахар – 2 чайные ложки
• Клубника – 100 гр
• Лед – 2 кубика
• Клубничный топинг
Приготовление:
Взбиваем клубнику, молоко, сахар и лед в блендере. На дно стакана наливаем небольшое количество клубничного топинга и вливаем готовый коктейль.
Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.
Кукурузный
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Сахар – 1 столовая ложка
• Кукурузные хлопья – горсть
• Лед – 2 кубика
• Шоколадный топинг
Приготовление:
Взбиваем ингредиенты в блендере. Стакан изнутри поливаем шоколадным топингом и вливаем готовый коктейль.
Этому коктейлю Влад поставил 4 баллов из 10. По факту это не милкшейк, а сухой завтрак с молоком со вкусом шоколада.
Огуречный
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Огурец (средний) – 1 шт
• Сахар – 1 чайная ложка
• Лед – 2 кубика
• Кардамон – ¼ чайной ложки
• Кешью для украшения
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу. Готовый коктейль посыпаем орешками кешью.
Этому коктейлю Влад поставил 7 баллов из 10.
Финиковый
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Финики (без косточки) – 100 гр
• Сахар – 1 чайная ложка
• Лед – 2 кубика
• Кардамон – ¼ чайной ложки
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу. Готовый коктейль чуть-чуть посыпать кардамоном.
Этому коктейлю Влад поставил 10 баллов из 10.
Манговый
Понадобится:
• Молоко – 200 мл
• Манго (мякоть) – 100 гр
• Сахар – 1 чайная ложка
• Лед – 2 кубика
• Кардамон – ¼ чайной ложки
Приготовление:
Взбиваем в блендере все ингредиенты сразу и коктейль готов.
Этому коктейлю Влад поставил 10 баллов из 10.
Приятного аппетита!
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