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  2. Ретро и современная изысканность: Gucci выпустил новую коллекцию солнцезащитных очков

Ретро и современная изысканность: Gucci выпустил новую коллекцию солнцезащитных очков

Итальянский модный дом Gucci рассчитывает на солнечную осень и представил новую коллекцию солнцезащитных очков в сезоне осень–зима –2021/2022. 


Новые модели аксессуаров отсылают нас к 80-м и 90-м годам прошлого века. Оправы очков изготовлены из ацетата и тонкого металла. В некоторых моделях предусмотрены светящаяся отделка и украшение в виде цепочки.


Коллекция вдохновлена стилем разных эпох. В последнее время многие дизайнеры все чаще обращаются к этой теме.

Осенне-зимняя линейка гармонично сочетает в себе очарование ретро и современную изысканность.


Рекламная кампания линейки была снята в Лондоне и Шанхае. По задумке героев лукбука соединяют миры двух городов. На снимках персонажи говорят по старым телефонам. 




Фото: gucci.com
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