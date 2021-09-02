Ретро и современная изысканность: Gucci выпустил новую коллекцию солнцезащитных очков

Итальянский модный дом Gucci рассчитывает на солнечную осень и представил новую коллекцию солнцезащитных очков в сезоне осень–зима –2021/2022.
Новые модели аксессуаров отсылают нас к 80-м и 90-м годам прошлого века. Оправы очков изготовлены из ацетата и тонкого металла. В некоторых моделях предусмотрены светящаяся отделка и украшение в виде цепочки.
Коллекция вдохновлена стилем разных эпох. В последнее время многие дизайнеры все чаще обращаются к этой теме.
Осенне-зимняя линейка гармонично сочетает в себе очарование ретро и современную изысканность.
Рекламная кампания линейки была снята в Лондоне и Шанхае. По задумке героев лукбука соединяют миры двух городов. На снимках персонажи говорят по старым телефонам.
Фото: gucci.com