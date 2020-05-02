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  2. Ресторатор больше не будет вести Versus Battle

Ресторатор больше не будет вести Versus Battle

Ведущий потерял интерес к этой истории, сообщает СтарХит.

Александр Тимарцев рассказал, что больше не занимается знаменитым проектом Versus Battle.

- В действительности я перестал заниматься баттлами с декабря прошлого года. Я устал, мне это сейчас не интересно. Я не получаю былое удовольствие от организации баттлов. Сейчас все делает мой товарищ и коллега — Ян. Я доверяю его выбору, но часто с ним не согласен, - подчеркнул Ресторатор.

При этом музыкант и продюсер не исключил, что может вернуться к нашумевшему шоу через некоторое время.

- Я продолжаю поддерживать проект и помогать в экспертных для меня областях. Я не ушел, я взял паузу. И готов принимать участие в организации громких или интересных для меня ивентов, - подытожил 31-летний Тимарцев.

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