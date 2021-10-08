Реставраторы "Линии Сталина" приступили к созданию реплики танка Т-50

Инженеры по крупицам собирают информацию о легендарной машине: архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях.
– В фонде «Линия Сталина» модель Т-50 будет первой. Их всего во всем мире только две. Над созданием реплики реставраторы трудятся уже месяц. Работы ведутся прямо на территории историко-культурного комплекса. Ожидается, что к весне танк будет уже полностью готов и его можно будет увидеть на полях военно-исторических реконструкций. С ним также можно будет осуществлять боевую подготовку, – рассказал подробности sb.by исполнительный директор ИКК «Линия Сталина» Александр Метла. – В целом на создание реплики танка у реставраторов уходит 6-7 месяцев. За год инженеры воссоздают порядка четырех единиц техники. За все время специалисты произвели уже более 20 единиц техники.
Т-50 – советский легкий танк периода Великой Отечественной войны. Его броня обеспечивает защиту от огня орудий калибром до 45 мм на дистанциях более 600 м. Т-50 – один из лучших танков мира в своем классе.
Фото предоставлено ИКК "Линия Сталина"