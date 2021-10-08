Реставраторы "Линии Сталина" приступили к созданию реплики танка Т-50

– рассказал подробности sb.byТ-50 – советский легкий танк периода Великой Отечественной войны. Его броня обеспечивает защиту от огня орудий калибром до 45 мм на дистанциях более 600 м. Т-50 – один из лучших танков мира в своем классе.Фото предоставлено ИКК "Линия Сталина"