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Республиканский центр психологической помощи разработает рекомендации для педагогов

Республиканский центр психологической помощи разработает для педагогов рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник Республиканского центра психологической помощи БГПУ имени Максима Танка Ольга Матюхова.


Республиканский центр психологической помощи открыт в сентябре прошлого года. "За это время наши сотрудники сопровождали 26 случаев кризисного реагирования, 8 из которых – экстренного реагирования. Среди них есть особые случаи сопровождения, те, которые показали эффективность командной работы и высокий профессионализм сотрудников школ в профилактике кризисной ситуации, – рассказала Ольга Матюхова. – Например, совсем недавно к нам в центр позвонила ученица одной из минских школ. По телефону она рассказала о большом количестве переживаний и трудностей, в том числе поделилась мыслями о нежелании жить. В таких сложных ситуациях, где есть высокий суицидальный риск, необходимо действовать оперативно. Благодаря готовности администрации школы к сотрудничеству и пониманию важности быстрого реагирования уже на следующее утро психологи центра смогли установить личный контакт с ребенком и его родителями, вместе со специалистами школы наметили дальнейшие шаги действий".

Это один из примеров, как совместная работа центра и учреждения образования позволяет вовремя прийти на помощь и предотвратить развитие кризисной ситуации. "Анализируя случаи, на которые выезжали специалисты центра, мы пришли к выводу о необходимости усилить в системе образования превентивные меры по возникновению кризисных ситуаций и разработать курс повышения квалификации для педагогических работников учреждения образования. Он поможет повысить профессиональные компетенции слушателей по вопросам профилактики и оказания практической помощи в сложных и кризисных ситуациях в образовательной среде. Также, опираясь на динамику запросов, поступающих от учреждений образования, мы можем говорить о необходимости создания рекомендаций по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций, – отметила начальник центра. – Уже разработана учебная программа повышения квалификации "Работа педагога учреждения образования по профилактике и разрешению сложных педагогических и кризисных ситуаций" и "Методические рекомендации для профилактики возникновения и разрешения конфликтов в школе".

Ольга Матюхова отметила, что растет количество запросов от регионов на проведение информационно-методических вебинаров по этой тематике. "То есть проблематика освещается, работа ведется и в этой теме заинтересованы", – дополнила она.

Фото: БЕЛТА
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