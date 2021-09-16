Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал в "Зубренке"

Слет объединил более 200 участников в составе 8 команд, представляющих все области, Минск и лицей МЧС. Он продлится до 29 сентября. Ребята будут соревноваться в пожарной эстафете, преодолеют полосу препятствий. Их также ожидают: боевое развертывание от мотопомпы, оказание первой помощи, сводные полевые учения, спасение на воде, пожарный кроссфит, КВН, брейн-ринг, интернет-поиск, конкурсы фотографии и тематической песни.По традиции организаторы слета – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское республиканское общество спасания на водах, а также объединенная редакция журналов "Служба спасения" и "Юный спасатель".Фото: пресс-служба МЧС