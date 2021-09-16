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  2. Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал в "Зубренке"

Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал в "Зубренке"

В национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" проходит тематическая смена. Сегодня там стартовал XXIV Республиканский слет юных спасателей-пожарных. Об этом информирует пресс-служба МЧС. 


Слет объединил более 200 участников в составе 8 команд, представляющих все области, Минск и лицей МЧС. Он продлится до 29 сентября. Ребята будут соревноваться в пожарной эстафете, преодолеют полосу препятствий. Их также ожидают: боевое развертывание от мотопомпы, оказание первой помощи, сводные полевые учения, спасение на воде, пожарный кроссфит, КВН, брейн-ринг, интернет-поиск, конкурсы фотографии и тематической песни. 


По традиции организаторы слета – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Белорусское добровольное пожарное общество, Белорусское республиканское общество спасания на водах, а также объединенная редакция журналов "Служба спасения" и "Юный спасатель".

Фото: пресс-служба МЧС
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