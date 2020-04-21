Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Республиканский мониторинг больниц по готовности работы в период эпидемического подъема COVID-19 проходит в Беларуси

Республиканский мониторинг больниц по готовности работы в период эпидемического подъема COVID-19 проходит в Беларуси

Проблемные вопросы были обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц, рассказали в Минздраве.

Рабочая группа провела мониторинг больниц Минска, Витебской, Минской и Брестской областей.

- Проблемные вопросы обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц районов. Приняты необходимые управленческие решения с представителями исполкомов. Сегодня республиканская группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реанисатологов, эпидемиологов посетила учреждения здравоохранения Буда-Кошелево и Гомеля, - отметили в Минздраве

Отмечается, что специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание уделено защищенности медработников всех уровней.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В китайском городе Чанша началась пробная эксплуатация такси автономного вождения
В Парагвае женщина очнулась незадолго до собственных похорон
Республиканский мониторинг больниц по готовности работы в период эпидемического подъема COVID-19 проходит в Беларуси
Психологически защищаясь от угрозы коронавируса, мы рискуем потерять самих себя
Ученые придумали, как усовершенствовать солнечные станции
Как разрешить себе быть счастливым
В Великобритании мужчина похудел на 200 килограммов ради работы в больнице
Сомнительные диссертации не пройдут: как налажен плагиат-контроль
Служба крови ищет доноров, переболевших коронавирусной инфекцией
Число голодающих в мире из-за пандемии может вырасти в два раза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Как коронавирус сдул с экономики либеральную шелуху
Новые кадры фильма "Довод" попали в сеть
Отпечатки пальцев и автомобильных шин, следы обуви и царапины на замках: как работают судебные эксперты
У берегов США нашли глубоководных микробов, которые питаются этаном
118 000 деревьев и 97 000 кустарников: как в стране благоустроят зелёные зоны
В WhatsApp запустили тестовые групповые звонки с большим числом участников
Сезон фонтанов в Минске начнется 30 апреля, а аттракционы начнут работать 9 мая
Новый книжный магазин открывается в Калинковичах
Стало известно, сколько компаний Минска задействованы в изготовлении масок и других средств защиты
БРСМ назвал проект "Цветы Великой Победы" символом преемственности поколений
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ