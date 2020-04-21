Республиканский мониторинг больниц по готовности работы в период эпидемического подъема COVID-19 проходит в Беларуси

Проблемные вопросы были обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц, рассказали в Минздраве.

Рабочая группа провела мониторинг больниц Минска, Витебской, Минской и Брестской областей.

- Проблемные вопросы обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц районов. Приняты необходимые управленческие решения с представителями исполкомов. Сегодня республиканская группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реанисатологов, эпидемиологов посетила учреждения здравоохранения Буда-Кошелево и Гомеля, - отметили в Минздраве

Отмечается, что специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание уделено защищенности медработников всех уровней.