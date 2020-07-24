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Республиканский молодежный поезд прибыл в Минск

Республиканский молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» торжественно встретили на железнодорожном вокзале в Минске. Это конечная станция в маршруте команды, проехавшей за неделю все регионы. Ребята были в Витебске, Шклове, Могилеве и Гомеле, Пинске, Бресте, вчера посетили Гродно, сегодня – Молодечно. В каждом из этих городов участвовали в патриотических акциях, образовательных и волонтерских проектах, творческих флешмобах и спортивных состязаниях.

С собой по всему маршруту делегаты от всех регионов провезли полотнище «Беларусь помнит!» с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, созданное во время марафона «75». В знак памяти о всех, кто воевал за нашу общую победу, полотно пронесли в мемориальных комплексах «Буйничское поле», «Брестская крепость-герой», «Ола», «Освободителям Пинска», возле монументов в Гродно и Молодечно. А сегодня развернули у стелы «Минск – город-герой», чтобы затем передать в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

От имени участников республиканского поезда его руководитель, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Сыранков поблагодарил всех, кто помог реализовать проект:

– Проехав всю страну с такой замечательной командой, в очередной раз убедился в том, что молодежь Беларуси искренне любит свою страну, молодежь Беларуси едина. Едина в своем отношении к нашему героическому прошлому, стабильному настоящему и созидательному будущему. Поезд стал не средством передвижения, это наша внутренняя энергия, которая, подпитываясь молодежными искрами, не дает гаснуть желанию строить сильную и процветающую страну. А успехи каждого из нас, наши достижения и победы укрепят ее национальное достояние и суверенитет.

Проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги объединил 90 талантливых ребят. Многие признаются, что это лучшая в жизни поездка, которую они не забудут.

Художественный руководитель Кореличского районного Центра культуры и народного творчества Рита Яроцкая не скрывает восторга:

– Для меня, как и для всех участников проекта, молодежный поезд – исключительная возможность заново открыть для себя красоту Беларуси, познакомиться с ее достопримечательностями, историческими и созданными в современной независимой стране, почтить память героев Великой Отечественной войны.

Всем пассажирам молодежного поезда министр образования Игорь Карпенко вручил сертификаты участников и отметил, что проект станет традиционным:

– Здесь собралась целеустремленная, инициативная и энергичная молодежь, ребята с активной гражданской позицией, которые хотят идти в ногу со временем, при этом считают необходимым вносить свой личный вклад в сохранение и приумножение нашего исторического, культурного и духовного наследия. Государству и обществу нужны ваши знания, творческие способности, социальный опыт, свежий взгляд на проблемы. Отрадно, что в нашей стране ежегодно реализуются сотни социально-значимых молодежных проектов. Одним из таких стал республиканский молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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