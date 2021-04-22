Республиканский интенсив «За нами будущее» для работающей молодежи стартовал в Минске

Форум проходит на базе Республиканского института высшей школы, а также крупнейших предприятий Жодино. Центральным событием первого дня стал открытый диалог, во время которого участники встречи обсудили особенности реализации государственной молодежной политики, многообразие карьерных возможностей, профессиональных траекторий и социальных лифтов в различных отраслях экономики. Во второй половине дня состоялись тренинги по развитию креативного мышления лидеров и тайм-менеджменту, презентация деятельности Республиканского общественного объединения «Жизнь без наркотиков».Республиканский интенсив направлен на обмен опытом по вопросам социальной и профессиональной самореализации молодых людей на предприятиях, а также тиражирование наиболее успешных практик организации работы с молодежью, пояснила секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:Завтра молодых людей ожидает поездка в Жодино, во время которой они примут участие в патриотической акции «Память сердца» и посетят местные предприятия – «БЕЛАЗ» и фабрику «Свiтанак». Затем молодежные лидеры побывают в Храме-памятнике в честь Всех Святых, где встретятся с протоиереем Федором Повным. Не менее насыщенная программа намечена и на субботу: активисты совершат экскурсию в Музей современной белорусской государственности, обсудят успешные практики работы с молодежью на предприятиях страны и методы гражданско-патриотического воспитания.