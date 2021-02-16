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Республиканский семинар на тему историко-культурного наследия пройдет в Городке

Сегодня в Городке пройдет республиканский семинар-практикум для работников учреждений культуры клубного типа по сохранению историко-культурного наследия, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома Светлана Мозжарова.

"Красной нитью через все мероприятие пройдет тема выявления, сохранения и развития элементов нематериального культурного наследия белорусов", - отметила Светлана Мозжарова.

Представители Городка расскажут о характерных для района традиционных народных ремеслах, которые благодаря усилиям работников учреждений культуры удалось восстановить и причислить к разряду нематериального культурного наследия. "Ажурное ткачество, спиральное плетение из соломки, лозы и сосновых корней, инситное искусство и белорусские практики соломоплетения - вот те темы, которые мы поднимем на семинаре. Мы собрали богатый материал в деревнях Городокского района. Причем по соломоплетению удалось провести мастер-классы народных умельцев. Для нас это очень ценно. Наглядный пример использования той или иной техники позволяет в точности сохранить и передать следующим поколениям исконно народное умение", - рассказала заведующий Городокским Домом ремесел и фольклора Марина Гущо.

Она отметила, что перечисленные виды народных ремесел были распространены в разных регионах Витебской области, но в каждой местности в них присутствовали свои характерные особенности. В ажурном ткачестве, которое жители Городокского района называли кисеей, тоже были свои региональные черты. Здесь ткали рушники с сетчатым полотном, и почти в каждом доме сохранилось хотя бы одно такое изделие. В районном краеведческом музее выставлена богатая коллекция подобных рушников.

Любопытна и техника спирального плетения из соломки и лозы или соснового корня. Она применялась для изготовления всевозможных предметов быта - коробов, сеялок, корзин. Корень сосны брали тонкий, вытягивая из земли специальными граблями. Его преимущество было в длине: прутья лозы были относительно короткими, а корни хвойного дерева превосходили их по размеру в два раза. Корешки потолще расщепляли на ленты и плели вместе в соломкой удивительные по красоте и прочности изделия.

Участники семинара-практикума расскажут об этих и других интересных особенностях традиционных ремесел своих районов, поднимут вопросы сохранения культурного наследия. Гостей мероприятия ждут не только доклады и обсуждения важных тем, но и экскурсии, посещение выставок, а также резиденции Снегурочки в урочище Воробьевы горы.


По материалам БЕЛТА

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