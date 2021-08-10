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Республиканская выставка собак пройдет 14 августа в Солигорске

В Солигорске 14 августа пройдет Республиканская выставка собак. Об этом сообщили в Белорусском кинологическом объединении.


Организаторы мероприятия отметили, что такая выставка проходит в Солигорске практически ежегодно. В ней принимают участие как жители города со своими питомцами, так и гости со всей республики. 

В этом году в мероприятии планируют поучаствовать около 100 собак различных пород, имеющих родословную. Лауреаты будут определяться в самых разных классах в зависимости от вида и возраста. На выставке также будет выбрана лучшая собака Солигорска и пройдет конкурс парных четвероногих животных.

В жюри будут присутствовать эксперты из Сербии. Организатором мероприятия выступает общественное объединение охраны домашних животных "БЭСТ".
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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