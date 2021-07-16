Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе

– отмечается в заявлении. –Республиканская партия труда и справедливости солидарна со всеми активными гражданами, небезразличными к судьбе Отечества и активно выступающими в защиту суверенитета и национальной безопасности Беларуси.– подчеркивается в заявлении партии.