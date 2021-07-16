Республиканская партия труда и справедливости резко осуждает предпринимаемые со стороны радикально настроенных граждан преступные действия, совмещенные с угрозой жизни и здоровью, повреждением имущества, направленные против белорусских общественных деятелей и журналистов, открыто и активно выражающих свои убеждения и выступающих в защиту государственного суверенитета и конституционного строя Беларуси. Такое заявление опубликовано на сайте партии.
– 2 июля была предпринята попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка, а 11 июля совершена попытка поджога дома председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича. Эти общественно опасные преступления являются не чем иным, как актами терроризма в целях воспрепятствования политической и иной общественной деятельности, попыткой устрашения белорусских общественных деятелей и дестабилизации общественного порядка, – отмечается в заявлении. – Совершенные преступления имеют целью заставить замолчать белорусских общественных деятелей, являются попыткой запугать их за смелое выражение собственного мнения, за активные выступления в защиту государственно-общественного строя в Республике Беларусь.
Республиканская партия труда и справедливости солидарна со всеми активными гражданами, небезразличными к судьбе Отечества и активно выступающими в защиту суверенитета и национальной безопасности Беларуси.
– Мы твердо убеждены, что проводимые белорусскими властями следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволят в кратчайшие сроки найти виновных и привлечь их к ответственности, – подчеркивается в заявлении партии.
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Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе
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