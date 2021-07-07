Во всех регионах страны 10 июля пройдет республиканская акция «День открытых дорог». Она посвящена 85-летию со Дня образования Государственной автомобильной инспекции республики, сообщили в МВД .
Мероприятие пройдет на площадке у Дворца спорта.
- Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, популяризация законопослушного поведения граждан, повышение имиджа сотрудников органов внутренних дел, - отметили в пресс-службе ведомства.
На протяжении дня запланировано проведение парада современных и ретро-машин ГАИ и выступления художественных коллективов. Также будет организована работа интерактивных детских площадок.
Видео: МВД
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Республиканская акция «День открытых дорог» пройдет 10 июля в Минске
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