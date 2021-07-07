Республиканская акция «День открытых дорог» пройдет 10 июля в Минске

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Мероприятие пройдет на площадке у Дворца спорта., - отметили в пресс-службе ведомства.На протяжении дня запланировано проведение парада современных и ретро-машин ГАИ и выступления художественных коллективов. Также будет организована работа интерактивных детских площадок.Видео: МВД