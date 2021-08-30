Республика Корея запланировала запуск лунного орбитального аппарата в 2022 году

На стадии завершения находится строительство первого южнокорейского космического аппарата по изучению Луны. Работы по его сооружению завершатся в октябре нынешнего года, передает ТАСС.
Согласно информации министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны, запуск запланирован на август будущего года. Орбитальный аппарат получит высокоточную камеру, созданную Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). С помощью устройства специалисты намерены собирать информацию о поверхности естественного спутника Земли для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.
Два года назад NASA рассказало о проекте лунной программы Artemis, в основу которой лягут три этапа. Во время первого (Artemis 1) запланирован беспилотный полет закрепленного на ракете Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на нашу планету. Второй этап (Artemis 2) – облет Луны с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA намеревается произвести высадку астронавтов на естественный спутник Земли в 2024 году, а после отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
Республика Корея, подписавшая соответствующее соглашение в мае текущего года, является одиннадцатым участником программы "Артемида".
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