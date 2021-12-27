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Республика Корея разрешила лечить COVID-больных таблетками Pfizer

Южнокорейское государственное агентство по безопасности продуктов и лекарств разрешило экстренное применение таблеток против коронавирусной инфекции компании Pfizer. Препарат получил название Paxlovid, передает РБК-Украина.

Иллюстративное фото

По информации Yonhap, таблетки Paxlovid – это первый пероральный препарат против COVID-19, который был одобрен в Республике Корея. Согласно последней информации, данное лекарственное средство снижает риск госпитализации и летального исхода от коронавируса на 88%.

Назначать таблетки Paxlovid в Республике Корея решили с возраста 12 лет.

Южнокорейское министерство здравоохранения намерено в начале будущего года приобрести партию Paxlovid, которой хватит на лечение по меньшей мере 360 тысяч человек.

Фото: pixabay.com
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