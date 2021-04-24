Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты

Участие в марафоне приняли и люди в весьма почтенном возрасте. В их числе - бывшие малолетние узники концлагерей. Для них слово “патриотизм” - не просто душевный порыв, а то самое убеждение, побудившее вернуться на родину и отстраивать белорусские города заново. Так, например,, будучи еще совсем маленькой, попала с мамой и сестрами в Бруксальский концлагерь. Рассказала:Именно за таким духом настоящего патриотизма в Шуневку приехала. Сейчас она второкурсница педагогического факультета Витебского государственного университета имени Машерова. Совсем скоро девушка начнет работать с детьми. Ее позиция:На митинг, кстати, приехала и детвора. Ребята из пионерской дружины Льва Доватора витебской гимназии # 13. Большинство из них историю сожженной деревни Шуневка узнали впервые. От имени пионеров своим мнением о марафоне поделиласьК слову, не менее интересно было и взрослым.не скрывает эмоций:Помимо представителей различных организаций и объединений были и те, кто присоединился к марафону самостоятельно. Например,, которые в подобных мероприятиях принимают участие всегда:делится мнением Леонид.резюмирует: