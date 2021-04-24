Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты

Маршрут витебского областного марафона “Автопоезд памяти”, который сегодня курсирует от одного памятного места к другому, по праву можно назвать патриотическим. Этот автопробег собрал людей разных профессий и возрастов (самой младшей участнице было, кстати, только четыре года), но объединенных единым желанием – знать и помнить свою историю. Мало того, передать ее подрастающему поколению. Поэтому в историко-культурном комплексе “Линия Сталина” и Государственном мемориальном комплексе "Хатынь" специально для самых младших участников провели экскурсии. А в мемориальном комплексе "Шуневка" представили траурную театрализацию событий, произошедших в этой деревне в годы войны.
Участие в марафоне приняли и люди в весьма почтенном возрасте. В их числе - бывшие малолетние узники концлагерей. Для них слово “патриотизм” - не просто душевный порыв, а то самое убеждение, побудившее вернуться на родину и отстраивать белорусские города заново. Так, например, Евдокия Колосова, будучи еще совсем маленькой, попала с мамой и сестрами в Бруксальский концлагерь. Рассказала:
- Когда освободили наш лагерь, нас уговаривали остаться в Германии, обещали золотые горы. Это, мол, лучше, чем ехать в Советский Союз, где нас якобы ждала Сибирь и тюрьма. Но наши мамы говорили четкое “нет” и рвались домой. А те дети, которые остались одни, тоже возвращались домой, чтобы поклониться родительской могиле. Вот, где был патриотизм. А когда мы вернулись в Витебск, худые как былинки, пришлось восстанавливать разрушенный город. Таскали камни, кирпичи, сажали деревья. Поэтому Родина – одна. Это там, где ты родился и вырос. Ею не торгуют.
Именно за таким духом настоящего патриотизма в Шуневку приехала будущая учительница Анастасия Ярощенко. Сейчас она второкурсница педагогического факультета Витебского государственного университета имени Машерова. Совсем скоро девушка начнет работать с детьми. Ее позиция:
- Педагог вкладывает в детей часть души. Но нужно ведь знать, что вкладывать, чтобы воспитать их правильно. Чтобы они гордились тем, что у нас есть и не забывали то, через что наш народ уже прошел.
На митинг, кстати, приехала и детвора. Ребята из пионерской дружины Льва Доватора витебской гимназии # 13. Большинство из них историю сожженной деревни Шуневка узнали впервые. От имени пионеров своим мнением о марафоне поделилась пятиклассница Каролина Гецман:
- Мне нравится помогать людям и делать добро, поэтому и вступила в пионеры. Мы с ребятами всегда участвуем во всех школьных мероприятиях. А сегодня участвуем и в марафоне “Автопоезд памяти”, приехали посетить деревню Шуневку. Я здесь впервые. Интересно, думаю, будет и на "Линии Сталина", и в "Хатыни".
К слову, не менее интересно было и взрослым. Наладчик оборудования Глубокского молочно-консервного комбината Александр Павлов не скрывает эмоций:
- На такое не жалко потратить выходной, потому что мероприятие действительно получилось интересным, тем более накануне 9 мая, Дня Победы. На подобные автопробеги собираются все организации, предприятия нашей области. Знакомимся друг с другом. Знаете, когда выезжали из Витебска был снег с дождем, а сюда приехали – солнце засветило. Поэтому даже погода нам благоволит.
Помимо представителей различных организаций и объединений были и те, кто присоединился к марафону самостоятельно. Например, жители Орши Леонид и Галина Кузнецовы, которые в подобных мероприятиях принимают участие всегда:
- Вчера по телевидению услышал, что в Украине хотят переименовать Московский проспект в честь Бандеры. Куда это годится? Исковеркали всю историю, бандитов подняли до небес. А наших людей, тех, кто действительно отдали свои жизни и здоровье на поле боя, не ставят ни во что. Поэтому мы, как патриоты своей страны, чтим память дедов и отцов. Они за наше светлое будущее, за нашу жизнь сложили свои головы. Поэтому мы приехали сегодня отдать им дань уважения, - делится мнением Леонид.
Ольга Сапун, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома резюмирует:
- В Год народного единства, а это особый год для всех белорусов, очень важно собираться вместе, объединяться.
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Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
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