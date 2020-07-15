Репетиции во время пандемии, исполнение гимна на понтоне и дебют на «Славянском базаре». Главный дирижер Президентского оркестра рассказал о работе коллектива

Каково было выступать на водной понтонной сцене во время открытия фонтанного комплекса на набережной Свислочи, кто придумывает программы для коллектива и почему дирижер должен быть львом среди музыкантов, sb.by рассказал возглавивший в прошлом году Президентский оркестр Беларуси маэстро Виталий Кульбаков.

Лев среди музыкантов

– Виталий, вы возглавили оркестр в декабре прошлого года. При этом для коллектива вы человек не новый, долгое время трудились вторым дирижером. Кстати, что это значит?

– Признаюсь, не очень люблю название «второй дирижер». Он не может быть вторым. Главный дирижер выступает как начальник службы, он следит за всей художественной составляющей, корректирует работу всего оркестра, куда входят не только музыканты – в штате есть костюмер, заведующий художественно-постановочной частью и другие специалисты. Еще один дирижер делит работу с главным, они вместе разбирают произведения, занимаются концертной деятельностью, подбирают репертуар. Кто-то из коллег назвал мою предыдущую должность в оркестре «маэстро-джуниор» (смеется). После назначения на должность главного дирижера Президентского оркестра в декабре прошлого года мои функции перешли к Максиму Рассохе. Но мы два равноценных дирижера.

– А как вы попали в Президентский оркестр?

– Пришел в оркестр 17 лет назад… тромбонистом, а спустя три года стал дирижером.

– Вернемся к назначению. Что изменилось на новой должности, прибавилось ли ответственности, какие новые обязанности появились?

– Дирижер всегда должен нести ответственность – за коллектив, за музыкантов. Это должен быть лев среди зверей (улыбается). Что касается обязанностей, то, конечно, пришлось вникнуть в нюансы музыкального рынка, понять сферу маркетинга. Нужно следить за передовыми оркестрами в Европе, Америке, Австралии. Сейчас появляются новые стили, жанры, а оркестр – эстрадно-симфонический. Мы играем как на протокольных мероприятиях, так и можем исполнить и джаз, и рок. Уверен, нужно осваивать новые направления. Например, мы работаем над совместным театральным проектом, который увидит свет осенью.

– И все же было ли желание что-то поменять «под свое видение» или оркестр синхронизирован, программы запущены, и этот «состав» не остановить?

– У каждого дирижера, и, мне кажется, это правильно, должны быть свои программы. При этом никто не отменяет работу в тандеме, но и конкуренцию никто не отменял. Нужно быть постоянно в тонусе.

Я люблю разную музыку, главное, чтобы она была качественная. Будь это популярная музыка, рок или классика. Даже народная музыка может быть модной! Что касается оркестра, то он существует 18 лет, у коллектива есть свои традиции, свое звучание и исполнение.

Понтонное выступление

– В начале года вы наверняка строили много планов, однако пандемия внесла свои коррективы…

– Сразу скажу, что на удаленку наш оркестр не уходил. Во Дворце Республики оперативно был введен масочный режим, мы репетировали, соблюдая дистанцию. Некоторые программы репетировали по группам в отдельных помещениях. Сейчас лето – пара оупен-эйров, можно выступать на свежем воздухе. Что касается наших выступлений перед зрителями на сцене, то все концерты перенесли на осень.

– Коллектив аккомпанировал участникам онлайн-концерта ко Дню медиков. Трудно было выступать на пустой сцене?

– Когда впервые сталкиваешься с таким, конечно, тяжело. Музыканты привыкли отдавать эмоции в зал, а здесь все идет на камеру. Понятно, что телезрители есть на той стороне экрана, но ощущения очень некомфортные.

Фото: БЕЛТА

– Другое дело официальное открытие фонтана на минской набережной 3 июля – масса зрителей, участие Главы государства.

– Для нас это стало волнительным событием. Стоит отдать должное режиссерам открытия, которые сработали очень профессионально. Мы выступали на понтоне, для чего он специально тестировался накануне трехкратным весом нашего оркестра с оборудованием. Кстати, мы играли в составе 45 человек плюс 25 участников хора.

– На воде играть было не страшно?

– Несмотря на то, что на понтоне у нас была всего одна репетиция, было не страшно. Я умею плавать, могу взять с собой первую скрипку. Это, конечно, шутка, ведь дирижер в случае чего должен последним покидать «корабль» (улыбается).

– Задача играть на официальных приемах в приоритете?

– Это наша основная деятельность.

– Говорят, что сыграть на таком мероприятии сложнее, чем выступить перед многотысячной публикой. Согласны?

– На мой взгляд, это два разных аспекта работы Президентского оркестра. В протоколе все должно быть четко, выверено. Что касается концертов, здесь очень важны обратная связь, обмен эмоциями. Возвращаясь к выступлению у фонтанов: весь коллектив получил от происходящего огромное удовольствие!

Славянский дебют

– На ваш взгляд, дирижер должен просто управлять оркестром на сцене или профессия предполагает что-то большее?

– Оркестр – это живой организм, который вместе с дирижером образует единое целое. Но если переложить все на маэстро, то музыканты просто разучатся слушать.

– Идеи для проектов – коллективное творчество?

– Собираемся на худсоветы, где с оркестром обсуждаем планы. Я слушаю всех, но прекрасно понимаю, что мы не можем создавать продукт, который интересен только музыкантам. Приходится думать, чем заинтересовать публику, чтобы получить отклик. Конечно, речь не только о роке или джазе, ведь и классическая музыка сегодня тоже продается, посмотрите на фестивали Башмета и Спивакова!

Классика – это база, основа воспитания. В нашем репертуаре есть программа «Классика встречает рок», где мы преподносим классические произведения в обработке. А можно и наоборот. Недавно мы сыграли композицию AC/DC Thunderstruck в симфонической обработке.

– Многие артисты сегодня жалуются: мало работы.

– Считаю, что артист состоялся тогда, когда у него есть свои песни и репертуар. Не каверы для выступления в ресторанах, а свои композиции. Например, такие белорусские артисты как Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Александр Солодуха, Алена Ланская, группа Aura, Юрий Селезнев, Дмитрий и Георгий Колдун имеют свое лицо, хорошие песни и, конечно, талант.

При этом на эстраде сейчас находится очень много исполнителей, которые хорошо поют, но… чужое. Таким еще нужно поработать перед тем, как получить приглашение сотрудничать с нашим оркестром.

– Совсем скоро оркестр отправляется в фестивальный Витебск на «Славянский базар». Чем будете удивлять зрителей?

– Пока в городе над Двиной запланировано два концерта. Наш коллектив впервые будет работать с конкурсантами в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Славянский хит». Для участников из 16 стран уже написаны партитуры, записаны оркестровые «минусы», чтобы ребята не впали в ступор при виде нашего профессионального коллектива вживую. Поверьте, и такое бывает.

Вторым концертом станет гала-концерт «Беларусь вітае сяброў», где мы выступим с белорусскими исполнителями. Скажу честно, мы соскучились по публике и очень рады, что скоро встретимся со зрителями на свежем воздухе на самом масштабном международном фестивале Европы.

Фото из группы Президентского оркестра во Вконтакте