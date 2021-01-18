Американского рэпера и продюсера Dr. Dre, настоящее имя которого Андре Ромелл Янг, выписали из больницы. В медучреждение музыкант был экстренно госпитализирован в начале января из-за аневризмы сосуда головного мозга, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
55-летний рэпер проходил лечение в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в реанимации.
– Он дома и идет на поправку, – рассказал телеканалу адвокат Питер Патерно.
Подробности о состоянии рэпера пока неизвестны.
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Рэпера Dr. Dre выписали из больницы после аневризмы сосуда головного мозга
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Фото: РЕЙТЕР