Рэпер Tyga, Агутин, Лепс: бесплатные праздничные концерты пройдут 8 августа по всей Беларуси.

В период пандемии все культурные мероприятия и фестивали были на паузе – и нам порядком надоело сидеть дома. Именно поэтому праздничные концерты, которые пройдут в эту субботу по всей стране, и обещают стать самыми яркими тусовками этого лета. Радовать крутой музыкой будут не только наши артисты, но и топовые мировые исполнители.

В столице теплым летним днем уходящего лета состоится сразу два мегашоу. Бесплатный хип-хоп-концерт для молодежи, который пройдет на площадке возле Дворца спорта, и праздник «За Беларусь» в парке Дружбы народов. Найти развлечение по душе сможет каждый. Лайн-ап молодежного хип-хоп-концерта – это вау! Впервые на белорусской сцене выступят такие звезды хип-хоп-небосклона, как Tyga и Saint Jhn. Невероятно, но к 30 годам рэпер Tyga уже успел стать мировой знаменитостью, номинантом «Грэмми» и собрать больше 20 миллиардов просмотров на Youtube. Второй американский гость – Saint Jhn вошел в мировые чарты с синглом Roses, который также популярен и в нашей стране. Радовать своими композициями минчан будут и наши соседи россияне. На сцену выйдут «Кар-Мэн», «Отпетые мошенники», а также Rasa, ставшая популярной после многим полюбившихся «Пчеловода» и «Под фонарем». После выступит армянский дуэт Джаро и Ханза. Белорусы вживую смогут услышать их вирусные треки «Королева танцпола» и «Масти». Не менее ярко будут светить и наши музыканты. Например, молодой артист Мэвл из Гомеля. В 22 года он уже стал лауреатом премии «Прорыв года» и записал поселившуюся в плей-листах белорусской молодежи модную «Патамушку». А медленные танцы под романтическую музыку – за группой NEMIGA. В завершении организаторы обещают грандиозный фейерверк.

Концерт «Хип-хоп салют» стартует в Минске в 14:00 на площадке у Дворца спорта (пр-т Победителей, 2). Вход – свободный.

Концерт в парке Дружбы народов начнется в 17:00 и завершится в 22:00

***

Праздничные шоу пройдут 8 августа и в регионах. К примеру, в программе брестского концерта на Гребном канале выступления группы «Леприконсы», Стаса Пьехи, Олега Винника, Юлианны Карауловой. Начало в 19:00 Не уступит по количеству селебрити и Витебск. Там на площади Победы выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, а также группы «Фабрика» и «Лас Вегас». Шоу начнется в 19:00

В Бобруйске также запланирована концертная программа с фейерверком. На площадке у «Бобруйск-Арены» с 18:00 начнут выступать «Песняры», Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группа «Топлесс» и другие. В Гродно со своими композициями приедут Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно, а также участница музыкального шоу «Голос» Элина Чага. Большой концерт с их участием состоится на площади Ленина. Начало в 19:00.

Расписание концертов в регионах

Брестская область:

г. Барановичи, площадка у кинотеатра «Октябрь», 19:00 – 22:00.

г. Пинск, парк культуры и отдыха, 20:00 – 23:00.

Витебская область:

г. Орша, ул. Ленина, 6а (открытая площадка), 18:00 – 21:00.

8 августа – г. Новополоцк, открытая площадка на пл. Строителей (ул. Молодежная, 74), 16:00 – 18:00.

Гомельская область:

г. Жлобин, площадка возле ДК «Металлург», 18.00 – 21.00.

г. Мозырь, пл. Ленина, 18.00 – 21.00.

Гродненская область:

г. Лида, Дожиночноя площадь, 18:00 – 21:00.

Минская область:

г. Молодечно, Летний амфитеатр, 19:00 – 22:00.

г. Солигорск, Центральная площадь, 19.00 – 22.00.

г. Борисов, «Борисов-Арена», 16:00 – 19:00.

Могилевская область:

г. Осиповичи, Центральный парк, 19:00 – 22:00.

Минск:

парк Дружбы народов, 17:00 – 22:00