Слишком частое рентгеновское излучение увеличивает риск развития рака. Об этом в программе "О самом главном" заявил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, в последнее время увеличилось число просьб, поступающих от людей с подозрением на коронавирус, сделать компьютерную томографию легких. Однако в стремлении обнаружить одну проблему, легко получить другую.
– Около двух процентов всех случаев онкологии груди у женщин являются следствием компьютерной томографии. Особенно рентгеновское излучение опасно для детей. Если сделать компьютерную томографию головы, то на 500 детей один получает онкологию мозга. Поймите, одна такая процедура всего тела равна каждодневному рентгену грудной клетки в течение целого года. Помните об этом, когда просите доктора сделать компьютерную томографию, – предупредил Александр Мясников.
Фото: БЕЛТА
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Рентгеновское излучение повышает риск развития рака – Мясников
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