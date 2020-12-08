Главная Рената Литвинова заболела коронавирусом Опубликовано: 08.12.2020 09:38:36 1108 Рената Литвинова заболела коронавирусом Известная российская актриса заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Литвинова поделилась, что подхватила COVID-19 сразу после съемок с другими актерами. Ранее коронавирусом заразилась близкая подруга Ренаты Литвиновой певица Земфира. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter знаменитости коронавирус Россия Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи 08.12.2020 11:56:00 Белорусские НПЗ в декабре получили около 1,64 млн т российской нефти 08.12.2020 11:55:32 В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце тело соседа 08.12.2020 11:39:27 Лукашенко: Всебелорусское народное собрание можно было бы сделать конституционным органом 08.12.2020 11:39:26 Кафе и бары в Санкт-Петербурге выступают против ограничительных мер COVID-19 08.12.2020 11:39:00 В центре Москвы обнаружили тело умершей более пяти лет назад пенсионерки 08.12.2020 11:29:00 Британские ученые рассказали, как по длине пальцев на руке узнать, будет ли верна ваша спутница 08.12.2020 11:28:58 В Гомеле ГАИ устанавливает подробности ДТП, в котором серьезно пострадала девочка 08.12.2020 11:28:22 Лукашенко: в стране создана система здравоохранения, которую не нужно ломать 08.12.2020 11:28:21 Лукашенко – медикам в Столбцах: вы оказались политически сильными людьми 08.12.2020 11:26:28 В среду будет преимущественно без осадков и до 11 градусов мороза мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Офисный планктон 08.12.2020 11:12:53 Житель Жодино сел за руль пьяным и отправился забирать внука из школы 08.12.2020 11:10:55 Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через зарядку 08.12.2020 11:06:46 Психология НЕношения маски 08.12.2020 11:03:00 Стало известно, как Алибасов чувствует себя после выписки из больницы 08.12.2020 11:01:54 Доктор рассказал, почему может прыгать уровень сахара в крови у здоровых людей 08.12.2020 10:59:00 Ученые обнаружили в чае вещества, нейтрализующие COVID-19 08.12.2020 10:56:09 Мобильный гид для туристов запустят в Гродно 08.12.2020 10:48:00 Трамп назвал выборы в США позором для страны 08.12.2020 10:38:46 В декабре Apple планирует провести еще одну презентацию новых устройств 08.12.2020 10:38:19 Ситуация с COVID-19, "опорные" больницы, целевой набор молодых специалистов. 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