"Минскзеленстрой" после осеннего месячника начал подготовку к зиме. Был проведен ремонт, создан запас реагентов, а также осуществлена проверка снегоуборочной техники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Кушнеревича.
– Подготовлена снегоуборочная техника – 77 единиц, погрузочная – 83. Заготовлены противогололедные материалы для обработки дорог и тропинок. На объектах озеленения установлено более 1,8 тыс. ящиков для хранения противогололедной смеси, – отметил Игорь Кушнеревич.
Известно, что на данный момент заключены договоры с операторами на вывоз снега из всех районов Минска на снегоплавильную станцию и на специально выделенные площадки. Разработаны маршруты для передвижения техники.
До выпадения снега активно идет уборка листьев, а в вазы-цветочницы и цветники вдоль центральных магистралей помещают хвойные лапки.
– Приступили к укрытию хвойной лапкой многолетних цветников против их вымерзания. А для защиты стволов деревьев вдоль улиц от воздействия реагентов начаты работы по обертыванию в спанбонд. В городских парках культуры и отдыха продолжается консервация аттракционов на зиму, – подчеркнул Игорь Кушнеревич.
Фото: БЕЛТА
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Ремонты, создание запасов реагентов, проверка снегоуборочной техники – в "Минскзеленстрой" рассказали, как готовятся к зиме
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