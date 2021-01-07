Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ремонт требовался даже Lamborghini. Топ-5 громких отзывных кампаний в мире

Ремонт требовался даже Lamborghini. Топ-5 громких отзывных кампаний в мире

Прошедший 2020 год оказался особенно богатым на отзывные кампании. Неисправности выявляли как в бюджетных автомобилях, так и в дорогих транспортных средствах, выпущенных в лимитированных версиях. Для некоторых автопроизводителей високосный год стал действительно сложным, ведь на ремонт машины отзывались крупными партиями и сразу несколько раз в год, а иногда и в месяц. Предлагаем ознакомиться в нашем обзоре с наиболее громкими отзывными кампаниями 2020 года. 

Volvo отозвала более 2 млн автомобилей из-за дефекта ремней безопасности

Отзывная кампания затронула 2,1 млн машин, которые сошли с конвейера в период с 2006 по 2019 годы. Ремонт потребовался следующим моделям: S60, S60L, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. 

Фото: volvocars.com

Проблема заключалась в том, что стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений мог ослабнуть и снизить защитный эффект.

По словам пресс-секретаря компании Volvo Стефана Эльфстрёма, этот отзыв стал самым крупным за всю историю автопроизводителя. Также отмечается, что из 2,1 млн автомобилей, которые подлежали отзыву, 412 тыс. транспортных средств пришлись на Швецию.

У Lamborghini Aventador не открывались двери: под отзыв попали 26 авто лимитированной версии 

Компания Lamborghini отозвала 26 автомобилей Aventador SVJ из-за существующего риска отказа внутренних ручек двери. Проблему обнаружили после проведения планового контроля качества. Удалось установить, что сборщик по ошибке неправильно закрепил тросики ручек. Эта оплошность могла привести к поломке и блокировке двери изнутри.

Фото: lamborghini.com

Эта проблема коснулась суперкаров, выпускаемых для рынка США в декабре 2019 и январе 2020 года. Отказ механизма открывания дверей мог создать реальную угрозу для здоровья владельцев транспортных средств и их пассажиров в чрезвычайной ситуации. Интересно, что проблема коснулась только внутренних ручек открывания дверей, поэтому при необходимости водитель Aventador SVJ мог опустить стекло и разблокировать дверь снаружи.

Отзывная кампания Lamborghini стартовала 1 мая прошлого года. Американские дилеры итальянской компании обратились к владельцам неисправных суперкаров с просьбой пригнать машины в сервис для устранения проблемы. В Lamborghini пересмотрели процесс сборки новых суперкаров, поэтому, как сообщается, неисправность больше повториться не должна.

Третий отзыв за год: в Toyota вернули 1,5 миллиона авто из-за неисправности топливного насоса

Toyota была вынуждена провести мероприятие из-за проблемы с топливным насосом, выявленной у около 1,5 миллиона Toyota и Lexus, которые сошли с конвейера еще в 2013 году. Дефект мог привести к остановке агрегата на высокой скорости, а также к потере мощности во время торможения или руления.

Фото: toyota.com

В список машин японской компании, которые попали под отзыв, вошли 4Runner, Land Cruiser, Highlander, RAV4, Corolla, а также Tacoma, Tundra и Sienna. Вместе с тем ремонтным работам подлежат в том числе некоторые модели Lexus, а именно LS, GS, GX, LX, NX, а также RC, ES и UX. В рамках мероприятия у авто произведена замена топливного насоса. Отметим, что все ремонтные работы были бесплатными.

Почти 2 млн автомобилей Honda попали под отзыв из-за риска короткого замыкания

Отзывная кампания, объявленная японским брендом, коснулась около 1,79 млн авто. Причем большее число транспортных средств – около 1,4 млн единиц – отозвали в Америке. Среди них 268 000 кроссов Honda CR-V 2002 – 2006 производственных годов. Проблема автомобилей заключалась в том, что в них существовал риск короткого замыкания в блоке управления электростеклоподъемниками.

Фото: pixabay.com

Известно, что как минимум в 16 автомобилях возникло возгорание из-за данной проблемы. К счастью, ни в одном случае ни пассажиры, ни водители не пострадали. Кроме того, Honda отзывала 735 000 новых авто Accord и Insight 2019 и 2020 производственных годов из-за необходимости обновить ПО в блоке управления бортовой электроникой, который отвечает за стеклоподъемники, функционирование оптики, дверные замки и иные главные системы.

Еще два мероприятия коснулись 430 000 разных транспортных средств Honda в 22 северных штатах и округе Колумбия. Из-за соли, которой посыпают дороги, на авто возникала коррозия переднего приводного вала. В число дефектных машин вошли Honda Civic и Fit, а еще Acura ILX.

Из почти 2,5 млн авто Ford могли выпасть пассажиры

В июне американский бренд сообщил сразу о двух отзывах, в рамках которых в последствии было отозвано почти 2,5 миллиона машин. Во время первой акции автопроизводитель отправил на ремонт 2 147 323 транспортных средств Ford Fiesta, Focus, Fusion, C-MAX, Escape, Mustang, Transit Connect, Lincoln MKZ и MKC 2011–2016 годов.

Фото: ford.ru

На них выходила из строя пружина защелки в замках боковых дверей. Из-за подобного дефекта дверь могла открыться во время движения, что стало бы причиной выпадения непристегнутых пассажиров.

Вторая отзывная кампания коснулась 292 311 пикапов Ford F-150 2014–2017 годов в США, 43 536 единиц в Канаде, 8053 машин в Мексике, в которые установлены 3,5-литровые V6 EcoBoost.

В пикапе существовала угроза утечки тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра. Это могло стать причиной некорректной работы тормозной системы, а также отказа переднего тормозного контура. Известно как минимум о семи ДТП, случившихся из-за данной неисправности.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Финляндия из-за пандемии продлила ограничения на границе до 9 февраля
Президент Германии назвал события в Вашингтоне результатом лжи и неуважения к демократии
В Брестской области с начала года задержаны более 30 пьяных водителей
Мировые цены на продовольствие в 2020 году стали самыми высокими за трехлетний период - ФАО
«Нашли не в капусте, а под елкой»: истории мам, которые родили в первую ночь 2021 года
США сейчас будет очень сложно в глобальном мире претендовать на лидерство - Дзермант
В Бобруйском районе в жилом доме обнаружено тело мужчины
ГАИ напомнила о правилах вождения в сложных погодных условиях
Биткоин обновил исторический максимум в $38 тыс.
Азербайджан сократил в 2020 году добычу нефти на 8,2%
мнение
Светлана КОСАЧ
Британский локдаун: горе или чудо
Шпаковский: география протестов в США расширится и жертв будет больше
Праздник "Волшебное мгновение" прошел 7 января в парке Подниколье в Могилеве
Instagram в восторге от красоты Сальмы Хайек
Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Япония введет режим ЧС в столичном регионе из-за быстрого распространения COVID-19
Фотофакт. В Витебске проходят традиционные рождественские гуляния
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Косачев: протесты будут повторяться и на следующих выборах в США
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 23 541
Слуцкий: США после событий в Вашингтоне не смогут претендовать на звание мирового "светоча демократии"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мы писали, мы устали
В Червенском районе при пожаре квартиры пострадала женщина
Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395
Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, есть погибшие. В Вашингтоне комендантский час
В Украине зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Фотофакт. Рождественские гуляния у Свято-Елисаветинского монастыря
Зажигательный танец роботов в честь Нового года восхитил сеть – видео
Лукашенко о народном единстве: только вместе мы можем спасти этот клочок земли
Митрополит Вениамин: будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу
На Камчатке под обвал ледника попали четыре туриста, один погиб
мнение
Виктория КОХНО
Каковы плоды инфантильности
Соболенко в первом матче года обыграла Херцог
Старинное Рождество в Несвижском замке - стрим
Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада
В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба
В Поставском районе при пожаре в доме погиб мужчина
В Чехии вновь зарегистрирован суточный максимум заразившихся COVID-19
Почистил и съел? Есть идеи получше! Рецепты интересных блюд из мандаринов
Где эта елочка? Тест
В Гомеле инспекторы ГАИ устроили погоню для остановки бесправника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пат и Паташон
Ремонт требовался даже Lamborghini. Топ-5 громких отзывных кампаний в мире
Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
ВОЗ: разработанные вакцины эффективны от новых штаммов коронавируса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ