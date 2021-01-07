Ремонт требовался даже Lamborghini. Топ-5 громких отзывных кампаний в мире

Volvo отозвала более 2 млн автомобилей из-за дефекта ремней безопасностиОтзывная кампания затронула 2,1 млн машин, которые сошли с конвейера в период с 2006 по 2019 годы. Ремонт потребовался следующим моделям: S60, S60L, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70, S80 и S80L.
Фото: volvocars.com
Проблема заключалась в том, что стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений мог ослабнуть и снизить защитный эффект.
По словам пресс-секретаря компании Volvo Стефана Эльфстрёма, этот отзыв стал самым крупным за всю историю автопроизводителя. Также отмечается, что из 2,1 млн автомобилей, которые подлежали отзыву, 412 тыс. транспортных средств пришлись на Швецию.
У Lamborghini Aventador не открывались двери: под отзыв попали 26 авто лимитированной версииКомпания Lamborghini отозвала 26 автомобилей Aventador SVJ из-за существующего риска отказа внутренних ручек двери. Проблему обнаружили после проведения планового контроля качества. Удалось установить, что сборщик по ошибке неправильно закрепил тросики ручек. Эта оплошность могла привести к поломке и блокировке двери изнутри.
Фото: lamborghini.com
Эта проблема коснулась суперкаров, выпускаемых для рынка США в декабре 2019 и январе 2020 года. Отказ механизма открывания дверей мог создать реальную угрозу для здоровья владельцев транспортных средств и их пассажиров в чрезвычайной ситуации. Интересно, что проблема коснулась только внутренних ручек открывания дверей, поэтому при необходимости водитель Aventador SVJ мог опустить стекло и разблокировать дверь снаружи.
Отзывная кампания Lamborghini стартовала 1 мая прошлого года. Американские дилеры итальянской компании обратились к владельцам неисправных суперкаров с просьбой пригнать машины в сервис для устранения проблемы. В Lamborghini пересмотрели процесс сборки новых суперкаров, поэтому, как сообщается, неисправность больше повториться не должна.
Третий отзыв за год: в Toyota вернули 1,5 миллиона авто из-за неисправности топливного насосаToyota была вынуждена провести мероприятие из-за проблемы с топливным насосом, выявленной у около 1,5 миллиона Toyota и Lexus, которые сошли с конвейера еще в 2013 году. Дефект мог привести к остановке агрегата на высокой скорости, а также к потере мощности во время торможения или руления.
Фото: toyota.com
В список машин японской компании, которые попали под отзыв, вошли 4Runner, Land Cruiser, Highlander, RAV4, Corolla, а также Tacoma, Tundra и Sienna. Вместе с тем ремонтным работам подлежат в том числе некоторые модели Lexus, а именно LS, GS, GX, LX, NX, а также RC, ES и UX. В рамках мероприятия у авто произведена замена топливного насоса. Отметим, что все ремонтные работы были бесплатными.
Почти 2 млн автомобилей Honda попали под отзыв из-за риска короткого замыканияОтзывная кампания, объявленная японским брендом, коснулась около 1,79 млн авто. Причем большее число транспортных средств – около 1,4 млн единиц – отозвали в Америке. Среди них 268 000 кроссов Honda CR-V 2002 – 2006 производственных годов. Проблема автомобилей заключалась в том, что в них существовал риск короткого замыкания в блоке управления электростеклоподъемниками.
Фото: pixabay.com
Известно, что как минимум в 16 автомобилях возникло возгорание из-за данной проблемы. К счастью, ни в одном случае ни пассажиры, ни водители не пострадали. Кроме того, Honda отзывала 735 000 новых авто Accord и Insight 2019 и 2020 производственных годов из-за необходимости обновить ПО в блоке управления бортовой электроникой, который отвечает за стеклоподъемники, функционирование оптики, дверные замки и иные главные системы.
Еще два мероприятия коснулись 430 000 разных транспортных средств Honda в 22 северных штатах и округе Колумбия. Из-за соли, которой посыпают дороги, на авто возникала коррозия переднего приводного вала. В число дефектных машин вошли Honda Civic и Fit, а еще Acura ILX.
Из почти 2,5 млн авто Ford могли выпасть пассажирыВ июне американский бренд сообщил сразу о двух отзывах, в рамках которых в последствии было отозвано почти 2,5 миллиона машин. Во время первой акции автопроизводитель отправил на ремонт 2 147 323 транспортных средств Ford Fiesta, Focus, Fusion, C-MAX, Escape, Mustang, Transit Connect, Lincoln MKZ и MKC 2011–2016 годов.
Фото: ford.ru
На них выходила из строя пружина защелки в замках боковых дверей. Из-за подобного дефекта дверь могла открыться во время движения, что стало бы причиной выпадения непристегнутых пассажиров.
Вторая отзывная кампания коснулась 292 311 пикапов Ford F-150 2014–2017 годов в США, 43 536 единиц в Канаде, 8053 машин в Мексике, в которые установлены 3,5-литровые V6 EcoBoost.
В пикапе существовала угроза утечки тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра. Это могло стать причиной некорректной работы тормозной системы, а также отказа переднего тормозного контура. Известно как минимум о семи ДТП, случившихся из-за данной неисправности.