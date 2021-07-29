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Реку Березина сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Река от истока до устья расположена в Беларуси, протекает в 4 областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской. Самая длинная река в Беларуси является крупнейшим правым притоком Днепра. Длина Березины – около 560 км, глубина местами доходит до 7 м. На реке переправляют грузы с берега на берег, работает речное пароходство. Игривость течения по душе приходится гребцам и любителям байдарочных сплавов. На протяжении своего течения Березина очень изменчива: местами буйная и извилистая, кое-где, наоборот, равнинная и спокойная. Русло реки тоже разнится: в одних местах оно узкое, в других – расширяется на сотни метров.