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  2. Ректор медуниверситета: производство вакцин – это элита фармацевтической промышленности

Ректор медуниверситета: производство вакцин – это элита фармацевтической промышленности

Об этом заявил журналистам ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома по итогам совещания у Президента по вопросам разработки и производства противовирусных вакцин:

– Производство вакцин – это настоящая элита фармацевтической промышленности, оно очень сильно отличается по уровню подготовки, по сложности, по технологической цепи от производства классических лекарственных средств. На самом деле мало стран могли похвастаться развитым производством вакцин. Сегодня мы видим, что страны борются не только за рынки, но и за возможности масштабировать производство вакцин. Мы видим, насколько повышен спрос к вакцине против COVID-19. Поэтому важно понимать, что Беларусь тоже должна быть в списке стран, которые в состоянии разрабатывать вакцину.

Игорь Стома отметил, что на совещании были определены конкретные задачи и сроки по нескольким направлениям – от закупки наиболее оптимальных на сегодняшний день вакцин до разработки и организации полного технологического цикла производства собственной вакцины:

– Я хотел бы подчеркнуть, что очень важный момент, который отличает прототип вакцины от собственно вакцины – это адекватно проведенные клинические испытания. И роль вузов, роль Гомельского государственного медицинского университета – это работа над клиническими испытаниями новых препаратов. Исторически у нас существует и фундаментальная академическая наука, и прикладные направления. Только слаженная работа академической среды и практикоориентированной медицины смогут дать результат.
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