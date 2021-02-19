Ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома: «Переболевшие COVID-19 должны быть социально ответственными»

В их числе и ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Олегович Стома, который, наряду с административными, научными и педагогическими обязанностями, продолжает лечить людей.Как и многие врачи, занятые лечением COVID-19, Игорь Олегович сам непросто перенес данную инфекцию еще в первую волну.Я спросила, правда ли, что у всех, кто переболел даже без пневмонии в легкой форме, повреждена легочная ткань.Многие – и я в том числе – не ощущают после перенесенной болезни вообще никаких проблем. И у таких людей чаще всего возникает вопрос, надо ли им прививаться? В конце декабря на телешоу «Жить здорово!» старший научный сотрудник кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Гущин призвал переболевших повременить с прививкой минимум полгода. Но у врачей, как правило, мнение иное.– говорит Игорь Олегович Стома.Прививка дает нам шанс на возвращение к нормальной жизни. И тем не менее Игорь Олегович предостерегает от преждевременной беспечности:Игорь Олегович приводит пример:Возможно, добавлю от себя, пандемия коронавируса научит нас ответственности и поможет снизить смертность от любых вирусных инфекций среди уязвимых групп.Фото Гомельского государственного медицинского университета