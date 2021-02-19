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Ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома: «Переболевшие COVID-19 должны быть социально ответственными»

По данным сайта Worldometers на 17 февраля 2021 года, официально в мире после перенесенного коронавируса выздоровели 84 миллиона 924 тысячи 522 человека. В Беларуси – 260 тысяч 57 человек. 


В их числе и ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Олегович Стома, который, наряду с административными, научными и педагогическими обязанностями, продолжает лечить людей.

– Только на прошлой неделе мы с мониторинговыми и мобильными бригадами выезжали в Жлобин и Рогачев, делали обходы в ПЧК. Затем проводили обход в отделении интенсивной терапии и реанимации Гомельской городской клинической больницы № 3.

Как и многие врачи, занятые лечением COVID-19, Игорь Олегович сам непросто перенес данную инфекцию еще в первую волну. 

Я спросила, правда ли, что у всех, кто переболел даже без пневмонии в легкой форме, повреждена легочная ткань. 

– Значительное количество случаев COVID-19 клинически протекают с той или иной формой повреждения легочной ткани. Причем это не классическая пневмония, а пневмонит, или COVID-19-ассоциированное повреждение легких. В большинстве случаев это состояние не сопряжено с бактериальной инфекцией и не требует назначения антибиотиков. Что же касается повреждения легких, то упор надо делать на реабилитации и на качестве жизни после COVID-19, а не на вопросе, какой процент поврежден.

Многие – и я в том числе – не ощущают после перенесенной болезни вообще никаких проблем. И у таких людей чаще всего возникает вопрос, надо ли им прививаться? В конце декабря на телешоу «Жить здорово!» старший научный сотрудник кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Гущин призвал переболевших повременить с прививкой минимум полгода. Но у врачей, как правило, мнение иное.

– Вопрос о прививке переболевших очень важен, – говорит Игорь Олегович Стома. – По инструкции противопоказано использование вакцины «Спутник-V» в течение 2–4 недель, то есть в течение месяца после инфекции. Через 6 месяцев после заболевания нужно однозначно привиться, потому что у очень многих к 6 месяцам после перенесенного заболевания антитела исчезают, и уже будет иметь практический смысл вакцинация, чтобы создать иммунитет. Можно прививаться даже через 3 месяца после перенесенной инфекции, потому что у многих уже через 3 месяца уровень антител значительно снижается. Чем больше времени прошло от момента болезни, тем больше практического смысла прививки от COVID-19.

Прививка дает нам шанс на возвращение к нормальной жизни. И тем не менее Игорь Олегович предостерегает от преждевременной беспечности:

– Вопрос в том, что считать нормальной жизнью. Я считаю, должен оставаться вопрос социальной ответственности каждого из нас перед своими близкими, особенно пожилыми с хроническими заболеваниями. Мы должны понимать: если в нашем обществе циркулируют вирусные инфекции, наша прямая обязанность – защищать наших близких.

Игорь Олегович приводит пример: 

– В 1918 году, сто лет назад, была пандемия испанского гриппа. По количеству погибших и заболевших она была несравнимо интенсивнее нынешней пандемии. Смог ли мир потом вернуться к нормальной жизни? Не сразу, но смог. Но подчеркну: каждый год от обыкновенного сезонного гриппа в мире умирает 500 тысяч человек.
Эта цифра равна населению города Гомеля! 

Возможно, добавлю от себя, пандемия коронавируса научит нас ответственности и поможет снизить смертность от любых вирусных инфекций среди уязвимых групп.  

Фото Гомельского государственного медицинского университета
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