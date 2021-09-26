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  2. Ректор ГМУ: в мире не придумали более эффективного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация

Ректор ГМУ: в мире не придумали более эффективного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация

Таким мнением в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" поделился ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.


- В мире не придумали более эффективного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация. То, что прививка - самый надежный и эффективный способ защиты, это уже не научная дискуссия, а состоявшийся факт, - считает Игорь Стома.

Наряду с этим ректор ГомГМУ добавил, что у переболевших коронавирусной инфекцией иммунитет после заболевания менее надежный, чем у вакцинированных.

- Поэтому еще раз призываю подумать о своей жизни и здоровье близких. Даже если привитый пациент заболевает коронавирусом, то, как правило, в легкой или бессимптомной форме. Кстати, в Гомельской области уже сегодня, по последним данным, первой дозой вакцины привито 26,2 процента населения. Есть и векторная вакцина, и цельновирионная инактивированная. Более того, уже доступен однодозовый препарат “Спутник Лайт”, который формирует достаточный уровень иммунного ответа, - рассказал Игорь Стома.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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