Ректор ГМУ: в мире не придумали более эффективного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация

Таким мнением в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" поделился ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.
- В мире не придумали более эффективного способа защиты от COVID-19, чем вакцинация. То, что прививка - самый надежный и эффективный способ защиты, это уже не научная дискуссия, а состоявшийся факт, - считает Игорь Стома.
Наряду с этим ректор ГомГМУ добавил, что у переболевших коронавирусной инфекцией иммунитет после заболевания менее надежный, чем у вакцинированных.
- Поэтому еще раз призываю подумать о своей жизни и здоровье близких. Даже если привитый пациент заболевает коронавирусом, то, как правило, в легкой или бессимптомной форме. Кстати, в Гомельской области уже сегодня, по последним данным, первой дозой вакцины привито 26,2 процента населения. Есть и векторная вакцина, и цельновирионная инактивированная. Более того, уже доступен однодозовый препарат “Спутник Лайт”, который формирует достаточный уровень иммунного ответа, - рассказал Игорь Стома.