Ректор БрГТУ: для людей важно сохранение социальных гарантий

Это в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" подчеркнул ректор Брестского государственного технического университета Александр Баханович, говоря о результатах масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем".
Напомним, что более 67 процентов белорусов в рамках опроса ответили, что необходимо сохранить социальные гарантии в новом проекте Конституции.
– Наша страна изначально с момента приобретения независимости позиционировала себя как социально ориентированное государство. И для простых людей очень важно сохранение этих гарантий. Беларусь среди многих стран выделяется набором социальной поддержки граждан со стороны государства, поэтому люди и ответили, что в новом проекте Конституции должны быть сохранены соцгарантии. Это право на труд, на получение образования, на медицинское обслуживание и на ряд других важных инициатив, которые сегодня воплощаются в жизнь, закладываются в бюджет нашей страны, гарантируются государством и соблюдаются, – обратил внимание Александр Баханович.