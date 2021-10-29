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  2. Ректор БГУКИ: нация не может существовать без культуры

Ректор БГУКИ: нация не может существовать без культуры

Таким мнением поделилась ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио.


В разговоре о подготовке кадров в сфере культуры руководитель вуза выразила благодарность стране за то, что она заботится о своем будущем. 

– Конечно, нужны определенные затраты, чтобы подготовить специалиста для данной отрасли. Но это важно, потому что нация не может существовать без культуры, – подчеркнула она. 

Наталья Карчевская также поделилась своим видением того, кто сегодня диктует тенденции в сфере культуры:

– С одной стороны, сфера культуры – это тоже область экономики. И, конечно, запросы диктуют сами отрасли. Учредителем нашего вуза является Министерство культуры, и мы готовим кадры для этой деятельности. При наборе студентов мы ориентируемся на то, какие специалисты нужны стране. Но мы не можем отрицать и влияние моды и современных тенденций, – отметила ректор. 

Она добавила: усилия вуза направлены на то, чтобы выпускники понимали, что работа в сфере культуры – это важная миссия. 

Фото из архива БЕЛТА
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