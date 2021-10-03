Ректор БГПУ: традиционная миссия учителя - сочетать и образование, и воспитание - сегодня выходит на первый план

Руководитель вуза страны подчеркнул, что миссия БГПУ сегодня очень важна. Она связана с повышением роли учителя в современном мире.отметил он.Александр Жук также добавил, что в последние годы к ним поступают все больше абитуриентов, мотивированных на получение профессии учителя.- считает он.