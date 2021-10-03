Ректор БГПУ: традиционная миссия учителя - сочетать и образование, и воспитание - сегодня выходит на первый план

Таким мнением сегодня, в профессиональный праздник педагогов, поделился ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук в эфире проекта "Мы белорусы" на "Беларусь 1".
Руководитель вуза страны подчеркнул, что миссия БГПУ сегодня очень важна. Она связана с повышением роли учителя в современном мире.
- От того, как учитель работает со своими школьниками, как он их образовывает и воспитывает, зависит, какие абитуриенты придут в вузы, в систему профессионального образования, какие граждане будут жить в нашей стране. Поэтому традиционная миссия учителя - сочетать и образование, и воспитание - сегодня выходит на первый план. И, соответственно, растет наша ответственность за подготовку таких педагогов, - отметил он.
Александр Жук также добавил, что в последние годы к ним поступают все больше абитуриентов, мотивированных на получение профессии учителя.
- Прежде всего, для педагога важна любовь к детям и к своей профессии, - считает он.