Ректор БГЭУ: лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом – организация учебного процесса

Такое мнение сегодня по итогам Республиканского педагогического совета, в котором принял участие Глава государства, высказал ректор Белорусского государственного экономического университета Алексей Егоров.



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– Сегодня на встрече актуализировались многие вопросы, особенно связанные с порядком в учебных заведениях. И речь не о порядке «ходить строем», а о порядке организации учебного процесса, порядке во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений. Порядок – это прежде всего комфорт, направленный на то, чтобы человек хотел идти в школу, чтобы хотел идти на работу. И эта категория порядка не должна восприниматься как нажим или давление. Это нормальный естественный процесс. Порядок всегда ассоциировался с учебным процессом и с качеством образования. Если не будет порядка, то не будет ни качества, ни конкурентоспособности. И специалистов хороших мы не создадим, какими бы прекрасными ни были учебники и педагоги. Организация учебного процесса – это лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом, – пояснил свою точку зрения ректор БГЭУ.

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